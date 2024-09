La tremenda bronca entre los jugadores del Athletic y su afición que provocó hasta un comunicado del club

El empate a uno que el Athletic de Bilbao consiguió en el Olímpico de Roma se vio empañado por la actuación de unos pocos aficionados vascos que viajaron hasta la ciudad italiana para, supuestamente, animar a su equipo en el estreno en la Europa League tras varias temporadas sin disputar un encuentro de competición europea. Pero, además de apoyar a los de Ernesto Valverde, se dedicaron a lanzar bengalas durante el choque a la parte en la que se encontraban los aficionados romanos, poniendo en peligro su integridad física.

Todo estalló tras el gol de Paredes, que igualó el marcador en los últimos minutos del encuentro y que desató la locura entre los 2.450 hinchas bilbaínos que se dieron cita en el Olímpico de Roma. Varios de ellos, en plena celebración, lanzaron bengalas lo que provocó la reacción de Ernesto Valverde que rápidamente se dirigió hacia ellos recriminándoles su actuación con un enfado visible y ostensible. Es decir, algunos que no entienden lo que significa el fútbol, se encargaron de amargar un momento de éxtasis como un gol ante la Roma.

Pero no solo se quedó ahí la bronca por parte del equipo a los responsables de las bengalas. Al término del encuentro, los propios jugadores del Athletic Club de Bilbao formaron una piña para decidir cómo castigar a aquellos que no habían sabido comportarse. Fue entonces cuando los dos capitanes del vestuario, Óscar de Marcos e Iñaki Williams se acercaron para reprochar la actuación a los suyos. Tras este momento, todos los futbolistas rojiblancos fueron a agradecer el apoyo al resto de aficionados.

©️ De Marcos & I. Williams. Hau bada gure estiloa. Este sí es nuestro estilo.#RomaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/TNl9HWP8oj — Athletic Club (@AthleticClub) September 26, 2024

El Athletic, contra sus hinchas

Poco después, fue el propio club el que lanzó un comunicado oficial para denunciar de forma institucional lo que había ocurrido durante el enfrentamiento contra la Roma. «Este no es nuestro estilo» seguido de «el Athletic Club quiere mostrar tolerancia cero ante situaciones como la ocurrida en el Olímpico de Roma», rezaba el tuit en el que se adjuntaba la nota escrita por el club.

«Estas actitudes no representan los valores históricos del Athletic Club, como el respeto, la deportividad y la convivencia. El club trabaja siempre por fomentar un ambiente positivo en los eventos deportivos, tanto en San Mamés como en sus desplazamientos, y luchará a destajo para que no se den actitudes que pongan en peligro la seguridad de los asistentes ni que manchen la reputación de nuestra afición. Tal y como ha expresado Valverde a la finalización del partido: “Para todos nosotros el fútbol es una fiesta. Y esto no es fútbol, no nos gusta», se podía leer en uno de los párrafos del comunicado.

ℹ️ Comunicado Oficial: “Hau ez da gure estiloa” El Athletic Club quiere mostrar tolerancia cero ante situaciones como la ocurrida en el Olímpico de Roma.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) September 26, 2024

Jugadores con mucho peso, como Ander Herrera, afirmó que «no me entra en la cabeza cómo alguien puede lanzar una bengala a otras personas sabiendo que las puede matar. Esto ha empañado el gran partido del equipo», dijo el exjugador del PSG o Real Zaragoza, entre otros, en El Partidazo de COPE. Por tanto, los futbolistas también mostraron su enérgico rechazo hacia el comportamiento de su afición.