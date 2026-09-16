Toscana Viar, nutricionista de la Selección: «Después de los partidos ofrecemos sushi, burritos, hamburguesas, pasta…»

La alimentación de un futbolista de élite no consiste únicamente en comer ensalada, arroz y pollo. Por ejemplo, detrás del rendimiento de los jugadores de la selección española hay también una planificación nutricional adaptada a las necesidades de cada internacional, sus horarios, sus gustos y especialmente el momento de la temporada en el que se encuentre. Toscana Viar, nutricionista de la RFEF, ha explicado cómo se organiza la alimentación de los futbolistas y ha sorprendido al contar qué alimentos pueden encontrarse en el menú después de un partido.

En este sentido, uno de los asuntos que aborda es el número de comidas que realizan los futbolistas durante el día. La entrevista también pone el foco en Ferran Torres o Pedri, después de que ambos hayan explicado en otras ocasiones que pueden concentrar su alimentación en pocas comidas. Para ella, comer una o dos veces al día no tiene por qué ser necesariamente incompatible con el rendimiento deportivo si esa estrategia se adapta correctamente a las necesidades del jugador. «Hay jugadores a los que les puede encajar», señala la nutricionista sobre el ayuno intermitente, aunque la clave está en que se cubran las necesidades nutricionales y energéticas.

La cuestión cambia especialmente en los días de partido. Después de competir, los jugadores necesitan recuperar energía y favorecer los procesos de recuperación muscular, por lo que la comida posterior al encuentro adquiere una importancia especial. Y ahí es donde aparecen propuestas que pueden sorprender al aficionado. «Después de los partidos ofrecemos sushi, burritos, hamburguesas bien elaboradas, platos de pasta…», explica Toscana Viar, dejando claro que una alimentación saludable para un deportista profesional no significa eliminar automáticamente determinados platos.

Los consejos de la nutricionista

La razón está en cómo se preparan y en el contexto en el que se consumen. Una hamburguesa por ejemplo puede formar parte de una estrategia de recuperación si se seleccionan adecuadamente sus ingredientes y cantidades. Lo mismo sucede con un burrito o un plato de pasta. No se trata simplemente de clasificar los alimentos como buenos o malos, sino de valorar qué necesita el futbolista en cada momento y cómo encaja cada comida dentro de su planificación.

La nutricionista también pone de relieve la importancia de que los jugadores disfruten de la comida. Mantener una alimentación adecuada durante una concentración no debería convertirse en un castigo ni en una sucesión de platos aburridos. De hecho, no cree en el modelo de «imponer una única forma de comer, sino en encontrar la estrategia que permita a cada deportista rendir al máximo. No trabajamos para que todos los jugadores coman igual; trabajamos para que cada jugador encuentre la forma de comer que mejor le permita rendir».

«Todo se adapta al contexto de cada jugador ya que no todos tienen las mismas necesidades ni todos comen lo mismo. La alimentación cambia en función del momento de la competición, de la carga de trabajo, de los horarios, de las preferencias personales y de muchos otros factores», finaliza Toscana Vivar en una entrevista para Cuidate Plus.