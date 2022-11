Toni Nadal estará ‘en contra’ de Rafa en el partido ante Auger-Aliassime

El encuentro que mide este martes en Turín a Rafael Nadal y a Felix Auger-Aliassime tiene en Toni Nadal a uno de los principales protagonistas, sobre todo en el plano sentimental. El entrenador balear, asesor de Aliassime y tío de Nadal, confirmó que se sentará en el box que le corresponde, el del canadiense, durante el encuentro de las ATP Finals, pero no quiso desvelar quién prefiere que gane el que es el enfrentamiento más difícil de afrontar para él en todo el circuito.

No es la primera vez que Toni se ve entre la espada y la pared en este 2022. En octavos de final de Roland Garros, Nadal y Auger-Aliassime vivieron un duelo épico que se llevaría Rafa en cinco sets, aunque para entonces, y también cuando empezó el partido, el entrenador de Felix ya había dejado claro que en ese choque no podía ir con él. «Felix es Felix, pero este torneo es muy especial y quería que ganara Rafa. No le diría nada a Felix para que gane a mi sobrino», argumentaba entonces.

Ahora hablamos de un torneo de maestros, que si bien cuenta con importancia notable para los Nadal no es ‘su’ Roland Garros. Las cosas podrían haber cambiado en cuanto a las preferencias de Toni, quien acompaña en calidad de asesor a Auger-Aliassime en algunos torneos del año, entre ellos las ATP Finals. Sin embargo, el tío de Rafa no quiso desvelar con quién estará su corazón en el enfrentamiento, si bien su presencia se dará del lado de su actual pupilo.

«No voy a decir quién quiero que gane, pero me sentaré en el banquillo de Auger-Aliassime. En Roland Garros era diferente porque también se enfrentaban por primera vez y en Roland Garros hay algo más. Aquí no pasa nada, lo que seguro que no voy a hacer es celebrar ningún punto. Puestos a estar que más da estar aquí que estar allí. Gane uno y otro no será ninguna tragedia», confirmó Toni Nadal, en declaraciones recogidas por Marca.

Asimismo, Toni analizó el partido inaugural para Rafa, en el que el manacorí caería por 7-6 y 6-1 a manos de Taylor Fritz. «Se fue a restar demasiado atrás el segundo saque aunque lo hizo bien al principio. El otro jugó muy bien, pero demasiado cómodo. Le pegaba muy bien por todos los lados, pero Rafael le cedía demasiado la iniciativa. Para hacer lo que hacía Rafa tienes que estar un poco mejor de físico, llegar un poco antes a la pelota, sino vas perdiendo un poco por allí y por allá. Hizo la doble falta en el ‘tie break’ y después se descentró. En el segundo set ya no estuvo con confianza», comentó.

Con respecto a Auger-Aliassime, Toni celebra la madurez de un jugador con cuatro títulos en su haber en lo que va de 2022, los tres últimos recientes en Florencia, Amberes y Basilea. «Ha logrado un mayor control de la pelota. Siempre tuvo buenos golpes, pero había cierto descontrol en el juego. Era capaz de pegar grandes golpes. A veces le decía: ‘cuando te miro no sé si la tiras dentro, fuera, si la tiras a la luna’… Ahora se ha estabilizado un poco más. Perdimos con Ruud, pero no le ves que te haga un desastre, que es lo que hacen todos los buenos. Su nivel ha subido».

«Felix es muy buena gente y muy educado. En Barcelona, después de jugar bastante mal, hablé con él y cuando acabé me dio las gracias y me dio la razón. Te das cuenta de que te escucha. En Nueva York le dije que con ese revés no podía aspirar a ser ‘top5’ porque fallaba demasiado. Desde el US Open lo ha hecho muy bien ganando a Alcaraz, a Djokovic, a Rune…», añadió sobre Auger-Aliassime, quien, debido a su encuentro con Rafa, volverá a dividir su corazón… aunque no quiera hacerlo público.