Todos los nominados a los Premios Laureus 2025

Los Premios Laureus se encuentran a la vuelta de la esquina y en las próximas horas se conocerán quiénes son los galardonados en la edición del 2025. La pasarela de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en la Comunidad de Madrid, albergará por segundo año consecutivo una velada donde estarán presentes los mejores deportistas del último año, entre los que podemos destacar algunos nominados españoles de renombre, como, por ejemplo, Carlos Alcaraz, Marc Márquez, Lamine Yamal, Aitana Bonmantí o los clubes Real Madrid y FC Barcelona.

La capital de España ya se prepara para albergar, por segundo año consecutivo, una cita histórica. La ceremonia de los Premios Laureus, la cual corresponde a la edición número 25, se realizará este próximo 21 de abril en la Galería del Palacio de Cibeles, en Madrid, a partir de las 20:00 horas aproximadamente. Algunos componentes del jurado, como es el caso de Cafú, leyenda del fútbol brasileño, ya se ha dejado ver por el suelo madrileño y ha hecho referencia a unas palabras de Nelson Mandela con respecto a los Premios Laureus.

«Ese es el poder del fútbol, el poder del deporte del que habló por primera vez Nelson Mandela. Mientras nos preparamos para los premios en Madrid, este trabajo es el corazón palpitante del movimiento Laureus. No sé si estos chicos saben que hoy han jugado con un ganador de la Copa del Mundo, pero me han dado mucho más de lo que yo les he dado a ellos», añadió el carioca.

