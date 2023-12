Todos los datos clave del regreso de Rafa Nadal

Se ha hecho esperar y, por momentos, incluso pensamos que podría no llegar, pero el regreso de Rafa Nadal al tenis profesional ya es una realidad. El tenista español, campeón de 22 torneos de Grand Slam entre sus innumerables logros, anunció su vuelta a la competición de cara al torneo de Brisbane, en Australia, después de un año de baja por una durísima lesión en el tendón del psoas ilíaco, que le ha colocado en el alambre de la retirada. Nadal, como él mismo indicó en el vídeo compartido para informar de su retorno, no se merecía terminar así, y este es el camino que seguirá para volver al máximo en enero de 2024.

El 18 de enero de 2023 fue la última vez que vimos a Rafa Nadal en un partido oficial. Ese día, en encuentro correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia y con el estadounidense Mackenzie McDonald como contrincante, Nadal sintió una dolencia en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, que le mantendría un tiempo de baja que se fue prolongando al no encontrar solución al problema. En mayo, justo cuatro meses después del infortunio, Rafael comparecía para anunciar su baja en Roland Garros, además de una retirada provisional del tenis y el posible adiós definitivo en 2024.

Fue aquel día de mayo cuando Nadal pronunció las palabras en las que se basa en su vídeo de retorno. «Creo que no me merezco terminar así», comentaba resignado Rafa, que aseguró que iba a trabajar para que su final fuera de otra manera, y doce meses después, refrendará todo su esfuerzo y el de los médicos, que incluso le instaron a pasar por el quirófano para arreglar ese tendón del psoas, en una vuelta a la competición que se hará realidad en Brisbane, en la primera semana de competición de la temporada 2024.

El día de debut de Rafa Nadal

El primer dato que debemos apuntar sobre Nadal, al ser el más relevante en estos momentos, es el de las fechas de su regreso a la competición. Será en Australia, pero no en el primer Grand Slam de la temporada, que vendrá más tarde, si no en el torneo de Brisbane, de categoría ATP 250 y que fue uno de los últimos en confirmar su presencia en el calendario de 2024. Lo hizo en septiembre, de la mano de la vuelta de la ciudad al circuito tras cinco años de ausencia, y con un premio que aún no conocía que no es otro que el de representar el escenario de vuelta de Rafael Nadal Parera al tenis profesional.

¿Cuándo se juega el torneo de Brisbane?

El torneo de Brisbane comenzará el 31 de diciembre y durará hasta el 7 de enero. Nadal, actualmente situado en el puesto 663 del ranking ATP, entrará directamente al cuadro final bien por medio de una invitación de la organización o por medio del ranking protegido que le corresponde al haber estado lesionado por un largo plazo de tiempo. En cualquiera de los casos y como ocurrirá también en el resto de torneos, Rafa no será cabeza de serie y debutará en primera ronda.

El Open de Australia, primer objetivo de Nadal

Nadal debutará en el torneo ATP 250 de Brisbane porque se siente preparado para ello y, sobre todo, para tener una experiencia competitiva después de muchos meses apartado del circuito antes de su primer gran objetivo de la temporada, el Open de Australia. Rafa quiere hacer un buen papel en Melbourne, lugar al que necesita llegar al máximo nivel posible, ya que puede cruzarse con cualquier favorito desde primera ronda. El Open de Australia 2024 se disputa, como es tradición, en Melbourne Park, del 14 de enero al 28 de enero.

Así será la pretemporada de Nadal

Rafa Nadal está realizando una pretemporada mucho más larga que cualquier otro tenista del circuito, debido al proceso de recuperación de su lesión y una puesta a punto que debía ejercer además de comprobante de que está preparado para volver al tenis profesional. Con las mejores sensaciones de su lado, Nadal continuará con su preparación en Manacor y después, según informó la Cadena Ser, viajará a Kuwait, lugar en el que abrió una academia y donde seguirá restando días a la cuenta atrás, con una última parada en Mallorca antes de emprender el viaje a Australia, con Brisbane como primera parada de su camino en este 2024.

Los objetivos de Rafa Nadal en 2024

Pese a que las noticias son muy positivas en todo lo que rodea a Rafa Nadal, hay que analizar esta temporada como la que, probablemente, será la última en la carrera profesional del mejor deportista español de la historia. Nadal ya deslizó que 2024 podría ser su último año y en él quiere verse al máximo nivel posible. Saber si Rafa podrá ganar o no algún torneo es complicado, y parece casi una utopía que pueda hacerlo en Australia, sobre todo en el Open de Australia.

Sin embargo, Nadal cuenta con otros objetivos en forma de torneos que quiere jugar bien y hacerlo con el máximo nivel posible, en un 2024 repleto de retos. Se espera a Rafael en España, probablemente en el doblete del Godó y el Mutua Madrid Open, aunque la doble cita central está en Roland Garros, tanto en la disputa del segundo Grand Slam de la temporada como en la celebración de los Juegos Olímpicos de París, que se jugarán en el complejo en el que Rafael Nadal ha construido el pilar de su leyenda en el tenis y el deporte mundial