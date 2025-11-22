Todo sobre el Getafe: qué significa su nombre, quién es el dueño y cuántos títulos tiene

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Coliseum en la jornada 13 este próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 18:·30 horas. El conjunto rojiblanco intentará seguir con su buena racha de triunfos en Liga para no perder la estela del Real Madrid, que sigue líder de la tabla clasificatoria, y del FC Barcelona, que volverá al Camp Nou casi 1.000 días después tras el inicio de las obras. El equipo de Diego Pablo Simeone se medirá a un Getafe que, con el paso de los años, se ha convertido en un histórico de la categoría. Descubre su historia, origen, estadio donde juega, títulos…

Qué significa Getafe y en qué estadio juega: cómo llegar

La ciudad de Getafe da el nombre al Getafe CF, que juega los partidos en el Coliseum de la propia localidad, ubicado en la Avenida Teresa de Calcuta, donde los miles de aficionados (16.500 espectadores) del conjunto azulón acuden cada dos semanas para disfrutar de los partidos de su equipo. ¿Cómo llegar al feudo del Getafe?

Si acudes en coche al estadio, debes de coger la M-45 en dirección Getafe Sur y seguir las indicaciones visibles en la propia carretera para llegar de forma óptima. Cabe destacar que la entrada recomendada es por la Avenida. Teresa de Calcuta, la cual nos dará acceso directo al recinto. Justo al lado existe un parking público con 500 plazas aproximadamente y un centro comercial donde se podrá estacionar de forma gratuita. Es recomendable llegar con antelación al estadio y evitar el tráfico sobre todo en días de partido.

Si acudes en transporte público, podrás hacerlo a través del tren de mercancías por la línea C4 hasta Las Margaritas; en metro usando la línea 12 de Metrosur (parada Espartales) y también podrás hacerlo en autobús, a través de la línea 443, 448, 488 y 3 o 3A.

Cuántos títulos tiene

El Getafe, a lo largo de su historia, no ha podido conseguir ningún título nacional o internacional. Eso sí, se ha quedado muy cerquita de lograrlo, como, por ejemplo, en ambas finales de la Copa del Rey frente al Sevilla, en 2007 (1-0), y ante el Valencia, en 2008 (3-1). Un escenario similar ocurrió ante el Bayern Múnich en cuartos de la UEFA de la 2007-2008, donde quedó eliminado por el average fuera de casa, pues no perdió en ninguno de los dos partidos (1-1 en Múnich y 3-3 en Getafe).

Cuál es su lema: quién es su presidente

El Getafe, con Ángel Torres a la cabeza como presidente, tiene como lema principal «esto es fútbol, papá». ¿Cómo surge? A raíz de unas declaraciones de su técnico actual, José Bordalás, en una rueda de prensa donde describió la filosofía de su equipo y defenderse ante las críticas.