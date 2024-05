José Mourinho se encuentra sin trabajo desde que hace unos meses saliese del AS Roma tras ser destituido por el equipo italiano. El luso, sin embargo, podría estar cerca de aceptar un nuevo proyecto en una liga totalmente desconocida para él como es la Pro League de Arabia Saudí, un fútbol que se encuentra en ascenso y una liga que puede atraer al portugués que, a sus 61 años, ve con buenos ojos la opción de poder recalar en el Al-Qadsiah. Su buena relación con los dirigentes del club hacen más que posible la llegada del ex del Real Madrid al banquillo que, eso sí, en la actualidad ocupa Míchel.

El Al-Qadsiah comenzó la temporada de manera brillante de la mano de Robbie Fowler, ex delantero del Liverpool que ahora prueba fortuna también como entrenador. Sin embargo, tras una mala racha de resultados, la dirección del club optó por Míchel como nuevo técnico. La aventura del ex jugador del Real Madrid y ex entrenador de Getafe o Sevilla, entre otros, no está siendo del todo negativa, pero ya son varias las semanas en las que se viene especulando con un cambio en la dirección del vestuario.

Y ahí aparece el nombre de Mourinho que, sin embargo, está siendo tentado también por otras ligas. Recientemente se ha podido ver al portugués muy ligado al mundo saudí, ya que fue invitado al Gran Premio de Fórmula 1 celebrado allí y se le pudo ver hablando y relacionándose con varios jeques, por lo que se le presumen una buena sintonía con hombres importantes del país.

Además, la contratación del técnico luso aumentaría el caché de una competición que está luchando por crecer y convertirse en una liga importante a corto y medio plazo con la llegada de jugadores de élite a base de talonario como pueden ser Cristiano Ronaldo o Benzema. Ahora, también pretenden engrosar la nómina de entrenadores de renombre con la llegada José Mourinho, laureado como pocos y con experiencia en varios de los clubes más importantes del planeta.

Mourinho, tentado por otros clubes

No obstante, los dirigentes del Al-Qadsiah deberán darse prisa si quieren cerrar la contratación del ex técnico del Real Madrid, puesto que los rumores no paran de apuntar a que Chelsea o Manchester United, sumidos en una profunda crisis, podrían estar pensando en un posible regreso del de Setúbal. Tanto Pochettino como Ten Hag se encuentran en la cuerda floja tras la mala temporada que están completando sus equipos y la sombra del portugués es alargada.

Además, desde Turquía también se apunta a que Mourinho ya habría dado el ‘sí’ a uno de los candidatos a la presidencia del Fenerbahce. El histórico conjunto otomano, en pleno proceso electoral, busca volver a reinar en la liga, un título que no ganan desde hace una década y José Mourinho ha sido el elegido por Aziz Yildirim en caso de resultar vencedor y convertirse en nuevo presidente. De hecho, el candidato ha ofrecido al técnico en caso de que sea otro aspirante el que consiga ganar las elecciones ya que, según él, ya tiene todo acordado con el técnico campeón de Europa con el Oporto y con el Inter de Milán.