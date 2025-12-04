Tensión entre Norris y Piastri por las órdenes de equipo: «Pregunta a él si me dejaría pasar»

La tensión entre Lando Norris y Oscar Piastri se hizo muy evidente en la Media Day de Abu Dhabi. El británico tiene en su mano ganar el Mundial de la Fórmula 1 por delante de su compañero y de Max Verstappen, donde tan solo le vale hacer podio para proclamarse campeón. Un resultado donde cada detalle puede marcar la diferencia, por lo que en rueda de prensa le preguntaron sobre el escenario más morboso de todos.

¿Te echarías a un lado si el otro necesita tu posición para ganar el Mundial? Una hipótesis que cambió el rostro de ambos y que provocó que Norris diese una respuesta que refleja cómo están las cosas en McLaren: «No hemos hablado de ello. A mí me gustaría, pero no lo pediría. No sé, pregúntale a él si me dejaría pasar y lo mismo al revés. Personalmente creo que yo sí porque siento que soy así. Pero no depende de mí y no quiero pedirlo. No creo que sea una pregunta justa. Si acaba ganando Max, le daré la enhorabuena. No cambia nada, no cambia mi vida».

Norris tiene doce puntos por delante del neerlandés y, a pesar de que Abu Dhabi le da ventaja para certificar el campeonato, sabe que la presión jugará un factor importante: «Soy el que más tiene que perder porque soy el líder. Si no lo gano, lo intentaré el año que viene. Tengo la mentalidad de que no tenga nada que perder», explicaba ante la atenta mirada de sus dos rivales.

«Supongo que soy el que más tiene que perder, porque soy el que está liderando», admitió con naturalidad. «Si no lo gano, lo intentaré el año que viene. Hay que seguir trabajando aunque se pierda. Tengo la mentalidad de que no hay nada que perder». Aun así, Norris tiene ilusión de estar a una carrera de ser campeón por primera vez: «Esto ha sido toda mi vida. Significaría todo para mí y para quienes me apoyaron los últimos 16 años. Mi vida ya es un éxito, he conseguido lo que quería desde niño. Esto sería la recompensa por todo el trabajo duro», concluyó.

Fue entonces cuando le llegó el turno a Piastri, que respondió con un tono más cortante para evitar dar su opinión: «La pregunta era para Lando. Hasta que no sepa qué se espera de mí (por parte del equipo), no tengo una respuesta para ti. Llegar a este fin de semana como el que tiene menos que perder de los tres hace que sea distinto para mí», cerró. Un discurso más cortante en comparación con lo tajante que fue en Qatar: «Hemos tenido una breve conversación al respecto y la respuesta es no. Tengo buenas posibilidades de ganar si las cosas me salen bien, así que así es como lo jugaremos. Todavía hay una posibilidad y ya ha sucedido así un par de veces, así que sé que no es imposible», explicó hace una semana el australiano.