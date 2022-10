Javier Tebas amenaza con convocar el próximo jueves una huelga en el fútbol profesional si no se ajusta la Ley del Deporte a sus gustos. El presidente de la Liga ha extendido su amenaza durante este fin de semana cuando ha empujado a que múltiples dirigentes de clubes hablen sobre el asunto en los canales oficiales de la Liga. Además borró de las pantallas –salvo en los partidos de Madrid y Barça– su apoyo al pueblo ucraniano para hacer presión con el hashtag ‘Una Ley del Deporte para todos’.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con diversos estamentos del fútbol para conocer si es posible un parón en la temporada con el calendario más ajustado de toda la historia con un Mundial de por medio. La amenaza de Tebas es parar las dos jornadas previas al evento que se celebrará en Qatar pudiendo incluso perjudicar los intereses de los jugadores de la selección española. Muchos de los que optan a la lista de Luis Enrique podrían partir en desventaja deportiva contra otros jugadores que sí podrían disputar partidos en otras ligas internacionales, amen del perjuicio que supondría que muchos de ellos llegasen sin ritmo de competición.

«Es evidente que está presionando hasta el límite más insospechado para alcanzar sus objetivos, pero es inviable que pare la competición porque va en contra de sus propios intereses», deja entrever un agente cercano a la situación que prefiere que no se revele su identidad para no influenciar en la negociación actual. El hecho es que si Tebas detiene la competición el final de la Liga podría demorarse hasta el domingo 2 de julio entrando ya en fechas de la temporada 2023/24. Hay que recordar que del 12 al 20 de junio están cogidas esas fechas para los partidos de selecciones nacionales.

Tebas sabe perfectamente que su propuesta de huelga «es un farol porque tendría que sacar fechas de dónde no hay» por lo congestionado del calendario, según estas fuentes de la industria del fútbol. El presidente devaluaría un producto ya de por si decadente en las últimas comparativas con la Premier League y que cada vez tiene menos distancia con el resto de grandes Ligas europeas.

CVC como caballo de batalla

El jefe de la patronal de clubes busca romper un pacto que el PSOE y el PP han alcanzado para reformar una Ley que tiene 32 años y que necesitaba una actualización inmediata. Tebas ha intentado meter de rondón su acuerdo con CVC en este nuevo texto, pero se ha dado de bruces con que los principales partidos políticos del país no lo han querido admitir al estar investigándose su legalidad.

Tebas sabe que sin ese blindaje de Ley su acuerdo con CVC puede declararse nulo y eso podría conllevar la pérdida de una presidencia vitalicia que habría firmado con el fondo para gestionar la Liga Impulso sine die. El presidente de la patronal, lejos de defender los intereses del fútbol español, defiende los suyos propios y para ello no ha escatimado en recursos para presionar. Sin embargo, todos los expertos ven en la postura de Tebas un farol y no una amenaza real. El fútbol español no puede tirarse piedras contra su propio tejado.