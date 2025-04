Tebas reaparece tras la amenaza de su inhabilitación: «Según el CSD, Di Stéfano tiene todavía licencia»

Javier Tebas ha reaparecido después de la amenaza de su inhabilitación. Después de la denuncia ante el CSD que puede llevarle a una sanción ejemplar, que le obligue a dejar la presidencia de la Liga, ha hablado sobre todos los temas de actualidad, aunque midiendo sus palabras mucho más de lo habitual. Prueba de ello es que, al ser preguntado sobre si el Barcelona está en la norma del 1:1, ha señalado que deberán «preguntárselo» al club y no a él. «Saben lo que tienen que hacer. Esperemos que no lo hagan a 48 horas del cierre de mercado para no encontrarnos con sorpresas», ha afirmado. Sí que ha dejado un recado para el Gobierno, volviendo a la carga contra la resolución del CSD en el caso Dani Olmo: «Según el CSD, las licencias continuaron. Por tanto, según el CSD, Di Stéfano todavía tiene licencia con el Real Madrid».

El presidente de la Liga ha reaparecido 15 días después, en los que había guardado silencio sobre cualquier tema. Todo, después de que el Barcelona emitiera un comunicado pidiéndole explicaciones por revelar información confidencial del club. Se expuso a una sanción, tras una denuncia del Real Madrid, que le puede llevar a la inhabilitación y, ahora, se ha pronunciado al respecto. «No voy a ser sancionado. Me preocupa cómo elevan las denuncias», ha señalado.

No ha querido entrar en profundidad en el tema de los palcos VIP del Camp Nou. En esta ocasión, no ha querido entrar a valorarlo, puesto que el club le acusó de revelar información confidencial. Consciente de que podía saltarse la normativa de la propia Liga al respecto y ser inhabilitado, ha preferido no mojarse demasiado sobre el asunto: «Se lo ha quitado al auditor al Barcelona. A día de hoy no cuenta. Son ellos los que determinan… No soy auditor, no sé cuál es la filosofía o la norma».

Tebas había estado apartado de la actividad pública. El presidente de la Liga ha dejado de utilizar sus canales habituales para pronunciarse sobre cualquier crítica que recibe tanto por parte de clubes como el Barcelona y el Real Madrid como por parte de la prensa crítica. Todo, justo después de conocerse la posibilidad de que sea inhabilitado. Tebas había dejado de atacar a los dos grandes clubes de este país, después del toque de atención que recibió por parte del Barça ante la posible revelación de información confidencial que atentaría contra los estatutos de la propia Liga.

La inhabilitación persigue a Tebas

La guerra que Tebas le ha declarado a Barcelona y Real Madrid le ha llevado a tener ciertos patinazos en redes sociales que le pueden llevar a una inhabilitación por parte del TAD. Este riesgo había provocado que el presidente de la Liga, muy activo siempre en redes sociales, desapareciera por completo de ellas. No se pronunciaba desde el 7 de abril, salvo para hablar sobre la Semana Santa.

De temas deportivos, Tebas había dejado de pronunciarse. La posibilidad de que se le aparte de la presidencia de la Liga en caso de elevarse una denuncia más al CSD le había llevado a guardar un silencio sepulcral en redes. Y, ahora, una vez que ha vuelto, lo ha hecho midiendo mucho cada una de sus palabras. Después de lanzar auténticos palos a Carlo Ancelotti, Florentino Pérez y al Barcelona, por el caso Dani Olmo, Tebas ha pasado a mantener un perfil bajo sobre temas que atañen a su competición y a los clubes que lo conforman.

Silencio durante 15 días

Todo, después del duro comunicado del Barcelona en el que rompieron relaciones con la patronal. El club anunció que abandonaba la Comisión Delegada, después de considerar que Tebas había incumplido cláusulas de los estatutos en materia de confidencialidad, al revelar el estado de las cuentas del club de forma pública. La Liga anunció que el Barça no incluía entre sus ingresos del presente ejercicio la venta de los palcos VIP del Camp Nou, algo que les impedía ajustarse a los parámetros del fair-play financiero, por lo que no podían mantener inscritos ni a Dani Olmo ni a Pau Víctor.

El hecho de que se hiciera público mediante una nota de prensa facilitada por la patronal llevó al Barcelona a quejarse y a exigir la eliminación de ese comunicado, que fue inmediatamente retirado de las redes sociales y de la web de la Liga. El club denunció que esta revelación incumplía con el artículo 5 del reglamento de la competición, en el que se habla sobre la confidencialidad. «Las informaciones, datos y documentos que los Clubes/SADs faciliten a LALIGA en cumplimiento de estas Normas tendrán carácter confidencial y quedarán sujetos a la normativa en materia de protección de datos», señala el citado artículo.