Tebas: «Piqué parece que sabe cómo se compran los árbitros, este es muy listo»

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha vuelto a pronunciarse sobre el ‘Caso Negreira’, la situación con el Barcelona, Laporta, Real Madrid, la Superliga o incluso sobre Gerard Piqué. Ha desvelado que la entidad azulgrana debe dar explicaciones cuanto antes.

Daño a la competición

«El daño reputacional al Barça y a la Liga es tremendo. Es muy triste y desagradable. El Barça es uno de los más importantes de esta competición. Esconderse no es la solución. Aquí el tema va a continuar con un desfile mediático. Ni esconderse ni ir de víctimas. Hay que dar explicaciones a los socios y aficionados. Me dicen que si en España no se hace nada por evitar estas cosas».

Caso Negreira

«Ha habido una situación que necesita una respuesta clara, los pagos a Negreira, que era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, durante los 20 años. Imaginemos que no hubieran prescrito estos hechos en el área deportiva. ¿Qué tendrían que hacer las instituciones del deporte? Que la gente lo piense. Nada, no. No quiero especular, pero podría haber sido una multa elevada, descenso categoría, expulsión… sería una conducta grave del ámbito deportivo. Si no hubiera prescrito, tendría seguro consecuencias deportivas. Es un hecho muy grave y ahora puede tener consecuencias penales. Repito, no creo que haya comprado árbitros ni pongo en duda el sextete».

Piqué

«Me parece que sí sabe, me pareció muy listo. Sobre, dinero y ya está. Una cosa es pagar a un árbitro y otro pagar para influir. Por eso digo que el Barça no ha comprado árbitros».

Superliga

«Estoy en contra y el presidente del Real Madrid quiere hacer una competición para mandar él. Consideramos que nos es el modelo adecuado».

Gavi

«Tiene un salario que, a partir de noviembre no puede inscribirse porque el Barça está pasado de 200 millones. No podemos saltarnos las normas de control. El Barça tiene una solución y es venir con un plan de tesorería para fichar. Ya no hay palancas. O, si las hay, no pueden utilizarlas».

Problemas económicos en el Barça

«Si el Barça tiene problemas con el fair play somos corresponsables. Nunca he dicho fastidiar al Barça. Con Bartomeu existían límites salariales. El Barça estaba en los máximos, pero se pasaban. El Real Madrid no se gasta todo, tenía hucha porque cada año tenía 25 millones de beneficio. El Barça no y también le penalizó la anticipación de amortizaciones porque le perjudicó el límite salarial».