Taro Daniel, el rival japonés de Alcaraz que se siente español

Carlos Alcaraz debutó el lunes en Roland Garros con una victoria que sirve por sí sola para volver a llenar el vaso del optimismo en lo que a las posibilidades del español en París se refiere. Carlitos disipó las dudas surgidas tras su prematura derrota en Roma y en segunda ronda se medirá a Taro Daniel, un tenista particular, nacido en Nueva York, japonés de nacionalidad –por su madre– y criado tenísticamente en España, un país del que guarda extraordinarios recuerdos y al que responsabiliza de su carrera profesional en el tenis.

Actualmente situado en el puesto 112 del ranking ATP, Taro Daniel no es, a priori, un rival de peso como para poner en peligro las opciones de Carlos Alcaraz en Roland Garros, pero su despliegue en primera ronda deja claro que ha llegado al torneo parisino en un momento de forma excelente, tanto como para opositar a dar la sorpresa frente al gran favorito al título. Daniel se deshizo en su estreno en el torneo del australiano Christopher O’Connell, al que sólo concedió seis juegos (6-0, 6-2, 6-4) en un partido inmaculado por su parte.

Pese a que no es un tenista demasiado conocido y que su ranking y aparición responden a un perfil más joven, Taro Daniel es todo un veterano del circuito y cuenta con gran experiencia en torneos de calado, aunque no en partidos definitorios. El nipón nunca ha llegado más allá del Top-60 en el ranking, pero en su haber tiene victorias de renombre como la lograda ante Novak Djokovic, en el Masters 1000 de Indian Wells 2018, o las recientes ante Andy Murray, en el Open de Australia, o frente a Alexander Zverev en el Masters 1000 de Miami.

Contrario al prototipo de tenista japonés, Taro Daniel tiene un físico llamativo, superando los 190 centímetros de altura y los 84 kilos de peso. Sin embargo, esto no le había convertido hasta hace muy poco en un gran sacador, si no más bien en un jugador de contras, adaptable a todo tipo de pista. Sin embargo, en los últimos tiempos su versión ha tornado a más ofensiva, más agresiva, donde encuentra un equilibrio que le hace peligroso.

La vida de Daniel es la de un auténtico trotamundos, y se puede ver en su DNI. Nacido en Nueva York, es hijo de padre norteamericano y madre japonesa, eligiendo esta nacionalidad, aunque su vida tenística la ha pasado entre Estados Unidos y España, país que le crió, le hizo querer la tierra batida y también desarrollar un sentimiento de pertenencia hacia este territorio.

«España es la base de mi juego. Estuve allí durante 10 años y crecí con un estilo y unos rasgos muy españoles. La táctica, la forma en la que golpeo, el estilo de vida… podría decirse que me siento en un 30% español. Cuando estoy en pista hablo en español. Le debo mucho a mi crecimiento en España: no creo que me hubiese convertido en profesional si hubiese estado todo aquel tiempo en Japón o California», contaba Taro, que ahora tiene la oportunidad de jugar contra el gran proyecto de presente y futuro del tenis español, un Carlos Alcaraz con el que ha entrenado en más de una ocasión pero al que aún no se ha medido en partido oficial.

Alcaraz, a prueba contra otro modesto

Después de un debut también plácido y en el que se le vio a un gran nivel tanto cuando las cosas fueron rodadas –primer y segundo set– como cuando se complicaron –tercero–, Carlos Alcaraz se planta en segunda ronda frente a un nuevo tenista que no forma parte del top-100. Ante Flavio Cobolli, Carlitos demostró su superioridad, pero el fantasma de lo sucedido frente a Fabian Marozsan, 135 del ranking, en el Masters 1000 de Roma, sólo será expulsado definitivamente si el de El Palmar logra una victoria con buenas sensaciones ante un jugador modesto, pero peligroso, como Taro Daniel.