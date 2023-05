Alcaraz debuta en Roland Garros con una victoria de campeón ante Cobolli

El debut de Carlos Alcaraz en Roland Garros se esperaba con mucha expectación por parte del mundo del tenis, en el año en que el tenista murciano llega como número uno del mundo y gran favorito a suceder en el palmarés a Rafa Nadal. Carlitos, vestido de verde y blanco con su nueva equipación de juego, no defraudó y con su versión más determinante y arrolladora, acabó con la aventura de un jugador proveniente de la previa, Flavio Cobolli, sin dejar resquicio a la sorpresa y con un resultado contundente de 6-0, 6-2 y 7-5, minimizado por la subida de nivel de su adversario en la tercera manga.

Lo más llamativo del partido de Alcaraz no fue el retraso con el que comenzó –dos horas y media sobre la hora prevista–, ni siquiera que no lo hiciera en la pista central si no en la segunda en importancia en Roland Garros, la Suzanne Lenglen. Lo que verdaderamente destacó en el choque fue la duración de los dos primeros sets, de sólo 53 minutos, en contraste con un tercero que superó el tiempo de sus predecesores juntos. Cobolli, que sufría lo indecible de inicio ante un Carlitos tiránico, sacó lo mejor de sí mismo para forzar al máximo la máquina del español en el tercer parcial, en el que Alcaraz se vio obligado a sacar una versión de campeón en el momento decisivo para sobreponerse y cerrar su billete a una segunda ronda en la que le espera el japonés Taro Daniel.

Alcaraz saltó a la pista en su debut en Roland Garros bajo una sonora ovación, que suma una plaza más a la lista de aquellas que permanecen volcadas con su juego y su figura. Los aplausos dejaron paso al calentamiento, donde ya se veía a un Carlitos eléctrico, deseoso de ponerse en liza en el torneo que es, con casi total probabilidad, su gran objetivo de la temporada. En el momento en que se puso en juego la primera pelota, comenzó el vendaval, una tormenta de tenis que duró en su momento de mayor impacto un total de 24 minutos, lo justo y necesario para que Alcaraz se apuntara el primer set del encuentro y de su andadura en el segundo Grand Slam de la temporada.

En este tiempo Carlos no perdió un solo juego, ni al servicio ni al resto, y sólo diez puntos fueron a parar al casillero de un Cobolli que no podía creer lo que tenía en el otro lado de la pista. Prometedor y con un juego adaptable a la tierra batida, el joven de Florencia estaba totalmente a merced de la versión de su rival, todo un número uno con la flechita para arriba que hacía las delicias de todos los presentes menor de su rival.

‘Huracán’ Alcaraz en Roland Garros

El 6-0 inicial dejó paso a un nuevo break de inicio en el segundo, que fue consolidado para, en el tercer juego, el noveno del partido, comprobar que Cobolli había venido a jugar al cuadro final de Roland Garros. El italiano sumaba su primer juego, tras encadenar Carlos varios errores, y lo celebraba como merece un sufridor como él. La Suzanne Lenglen aceptaba el guiño y comenzó a apoyar al débil, en pos de ver un encuentro que no se quedara en nada debido a los arreones del favorito.

Alcaraz no se amilanó lo más mínimo tras ver sumar a Cobolli y siguió empleándose con virulencia desde el fondo de la pista, así como acabando los puntos desde la red cuando fuera necesario. El mando seguía siendo suyo y sólo suyo, y así continuaría mientras su derecha campara a sus anchas ante un rival que le dejaba jugar, repartir y dominar, algo que con Carlos Alcaraz a buen nivel es poco menos que una sentencia de muerte.

Un nuevo break iría a parar al bolsillo de Alcaraz, que lo pasaba bien en su debut, aunque sin perder la concentración que le permitía navegar con velocidad de crucero hacia un triunfo incontestable en primera ronda. El segundo set se convirtió en historia cuando Carlos consiguió el punto que colocaba el 6-2 en el marcador. En un total de 53 minutos, el tenista español mandaba por dos sets de ventaja y estaba a sólo uno de sellar el pase a segunda ronda.

Alcaraz fuerza la máquina para cerrar

El tercer set traería consigo una notable mejoría de Cobolli, de inicio propiciada por una relajación, también poco importante, de Carlos Alcaraz, quien levantó el pie del acelerador e incluso estuvo cerca de ceder su saque con 2-1 en contra. Estas dos pelotas de break en favor del italiano despertaron de un plumazo a Carlitos, que recordó de inmediato la fórmula que le había llevado a dominar a velocidad de vértigo y se puso de nuevo manos a la obra. Tras el 6-0 del primero y el 6-2 del segundo, un 5-4 en el tercer set amenazaba con cerrar el encuentro, pero entonces Alcaraz resbaló y un Cobolli en trance forzó un rato más de partido, para alegría de la grada.

Entonces llegaría el que fue el juego más igualado del encuentro, el de mayor nivel, con Cobolli tratando de dominar con su derecha y Carlos a la contra, con el revés paralelo como elemento determinante para sumar un nuevo break que, esta vez sí, le lanzaría a un debut triunfal y a la segunda ronda de Roland Garros.