No son tiempos fáciles para Tamara Gorro. La influencer y Ezequiel Garay se separaron hace unas semanas y tratan de sobreponerse al duro golpe, aunque ambos siguen en contacto e incluso se ven en algunas ocasiones como ocurrió hace unos días cuando fueron al Wanda Metropolitano juntos con sus hijos a ver un partido del Atlético de Madrid.

Desde la inesperada ruptura, la televisiva no ha dudado en reconocer lo mal que lo ha estado pasando, también por los problemas de salud mental contra los que viene peleando desde hace varios meses. Pero tal y como deja claro en las redes sociales no va a rendirse y va a poner todo de su parte para volver a ser feliz. Por ejemplo, se fue de viaje a Estados Unidos para tratar de desconectar y lo consiguió, aunque en el fondo su deseo sería volver con Garay.

De hecho, la influencer respondió así hace unas horas a un reportero que le hizo varias preguntas a pie de calle: «Mi amiga me da amor, mis amigos me dan amor y mi marido me da amor. Me da rabia cuando decís ‘el ex’, qué somos ex, ¿por qué el ex? El tiempo lo dirá todo. No hay que acabar siempre mal. Siempre lo he dicho: yo llevo el anillo, él lleva el anillo y ya veremos qué pasa”, termina diciendo sobre una posible reconciliación con el ex futbolista argentino y padre de sus hijos.

También habló sobre su estado actual en cuanto a la salud mental. “Estamos que ya es bastante. Voy a arreglarme el pelo después de tres meses que me lo estoy tiñendo yo en casa. No sé si me hará algún cambio, pero lo que quiero es taparme las canas que ya va siendo hora”, decía en tono bromista Tamara Gorro.