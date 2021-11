No es ningún secreto que Tamara Gorro no pasa por su mejor momento. De hecho, la propia influencer ha querido compartir sus problemas de salud mental con su Familia Virtual, es decir, con toda esa gente que le apoya y le da cariño en las redes sociales. La mujer de Ezequiel Garay ha querido aparcar por un momento esas preocupaciones y celebrar por todo lo alto que ha llegado a los dos millones de seguidores en Instagram.

Y lo ha hecho publicando un desnudo integral en el que se tapa precisamente con un ‘2’ y una ‘M’ aludiendo a esa cantidad de followers que ha alcanzado recientemente. «DOS MILLONES DE GRACIAS. No es el número, no es la cantidad, es la calidad. Dos millones de personas que están a tu lado para lo bueno, celebrar y reír. Dos millones de personas que están a tu lado en lo malo, te escuchan, ayudan y aconsejan. Dos millones de personas que comparten sus problemas haciéndote sentir una más en su vida. Dos millones de personas que se han convertido imprescindibles en mi vida. Esos sois vosotros, MI FAMILIA VIRTUAL. ¡OS AMO!», dice Tamara Gorro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)



Hace unas semanas, la influencer explicaba así su problema: «Tengo una enfermedad mental. Yo puedo permitirme pagar la ayuda de un terapeuta. Pero hay gente que también se da cuenta de que tiene un problema ¿Y dónde está la ayuda si no tienen dinero? Es algo que no se puede pasar por alto. Yo ahora estoy enferma. Llamo a un médico y pago mis sesiones, pero el que no, se aguanta y continúa con la enfermedad que tenga».

«Considero que no es necesario teneros en vilo cuando se puede aparecer y decir: ‘Oye, tranquilidad, que a mí no me pasa nada grave, aunque evidentemente no estoy bien por ciertos temas’», añadía dejando claro que iba a hacer todo lo posible por recuperarse.