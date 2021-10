Tamara Gorro no está pasando por su mejor momento. Desde hace unos días, sus más de dos millones de seguidores en Instagram se han estado cuestionando el por qué de la inactividad de la influencer. Y es que Tamara siempre se ha mostrado muy cercana con su «familia virtual», por eso su ausencia repentina ha hecho saltar todas las alarmas.

Para calmar las aguas, Gorro ha regresado dos semanas después para poder explicar el por qué de su ausencia en redes sociales, algo que ha querido comentar a través de un video de diez minutos. Un audiovisual donde la madrileña explica por qué ha tomado esta difícil decisión.

En un parque, de forma natural, Tamara ha empezado a contar lo que ha pasado estos días. “Qué difícil es hacer este vídeo, pero me veo en la necesidad de hacerlo porque quiero contar por qué he tenido esta reacción y esta necesidad de descansar”, ha empezado relatando.

Al respecto, la influencer ha querido dejar claro que no se ha debido a los comentarios de los haters ni nada por el estilo. Pero ha explicado que está acudiendo al psiquiatra y que está probando una nueva medicación. “¿Qué me ha pasado para llegar a este punto? Pues no lo sé ni yo. Ahora le empiezo a ver sentido a todo”, ha confesado.

“Me enfadé conmigo misma porque tenía todo para ser feliz”, ha continuado diciendo. “Esta vez me tienen que ayudar a levantarme. Hablando con mi terapeuta tuve que parar. Tuve que parar con el mundo entero y me aislé”, añade.

“Hay otro acontecimiento que también me tiene de los nervios. Y es la operación de la princesa. De esta salgo porque como se suele decir, he toreado en peores plazas”, ha dicho Tamara delante de la cámara. Unas declaraciones con las que Tamara Gorro se ha abierto en canal para hablar de lo que está viviendo actualmente y, como no podía ser de tora forma, toda su «familia virtual» ha inundado la publicación con mensaje de ánimo y apoyo. ¡Ánimo Tamara!