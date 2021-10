Tamara Gorro, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las influencers más queridas en nuestro país. Recientemente, la madrileña asustó muchísimo a todos y cada uno de sus seguidores en redes sociales. ¿La razón? De un momento a otro, y sin previo aviso, había decidido darse un descanso.

Al ver la repercusión que había tenido esta situación, Tamara Gorro ha querido volver a su cuenta de Instagram de una manera muy breve. Lo ha hecho para sincerarse, a través de sus historias, con su “familia virtual”. Después de anunciar que se tomaba un descanso lo cierto es que no ha dejado de recibir mensajes de preocupación.

La mujer de Ezequiel Garay quiso sincerarse: “No aguanto más sin grabar estos vídeos. Me tiembla el pulso”. Bien es cierto que ha preferido no dar detalles de ese motivo personal por el que ha querido alejarse, durante un tiempo, de la vida pública. Pero sí ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“Tranquilidad. A mí no me pasa nada grave”, confesó Tamara Gorro a través de las historias de su perfil oficial de Instagram. Lejos de que todo quede ahí, sí que quiso dejar claro que “evidentemente no estoy bien por ciertos temas que seré la primera en contaros”. Además, añadió: “Tienen que suceder ciertos acontecimientos para poder volver con fuerza”.

Es entonces cuando, en estos vídeos, volvió a recordar a sus seguidores que “no es nada grave”. Lo cierto es que ha aprovechado la ocasión para dejar claro que “necesito inyectarme energía y volver con ganas”. De esta manera, hacía saber que no tardará mucho tiempo en retomar su actividad habitual en redes sociales pero que, por el momento, necesita tiempo para ella.