Suspenden 30 años a un futbolista francés por dar un codazo al árbitro

Noticia importante en Francia y precedente que está dando que hablar en toda Europa. Un futbolista aficionado galo ha sido sancionado con una suspensión de 30 años por dar un codazo en la mandíbula a un árbitro. El jugador, cuya identidad se desconoce, fue multado además con 234 euros, mientras que su equipo, el US Le Blanc, de la segunda regional francesa, fue multado con otros 500 euros.

Por si fuera poco, se le declaró perdedor del encuentro y se le descontaron cinco puntos en la clasificación. La inédita sanción fue tomada por la comisión de disciplina de la Liga del Centro-Valle del Loira (equivalente a una federación regional), solamente dos semanas después de haber suspendido por 16 años a otro jugador que agredió a un árbitro, señala el diario L’Equipe.

Sanción ejemplar

El presidente de la entidad regional, Antonio Texeira, señaló al citado medio que está «muy satisfecho» por las dos decisiones tomadas por la comisión de disciplina. «Esperaba sanciones ejemplares», aseguró Texeira, quien añadió que «o se lucha contra la violencia o no se lucha. No bastan las medidas a medias».

La agresión que dio origen a la sanción ocurrió el pasado 12 de noviembre durante un partido entre el US Le Blanc y el Fussy. Tras la agresión, el encuentro fue suspendido y no se reanudó, por lo que el equipo del agresor perdió esos tres puntos más otros cinco. Al día siguiente, el US Le Blanc condenó «firmemente» la agresión cometida por su jugador y presentó sus excusas como club al árbitro, a su familia y a todos los aficionados al fútbol de la región, ya que «pase lo que pase durante el partido, nada justifica una agresión física o verbal», según dijo en un comunicado.