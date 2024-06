Surrealista: Neymar compra camisetas falsas de Brasil en un puesto de la calle en California.

Neymar Jr tuvo un bonito gesto con unos vendedores de camisetas de fútbol falsas en las calles de California antes del partido inaugural de la Copa América de Brasil ante Costa Rica. El futbolista del Al Hilal detuvo su coche en mitad de la carretera para comprar varias réplicas de su país y donde les pagó 100 dólares por ellas. Los hombres se percataron que era el verdadero Neymar el que estaba comprándolas y no se lo podían creer.

«Una camiseta de Brasil, por favor», les gritó Neymar desde el coche a los vendedores de camisetas que se encontraban en mitad de la calle. Y añadió: «Dame, dos, una más, una más, rápido. Toma, 100 (dólares)». Y fue en ese momento cuando los vendedores se acercaron al coche del futbolista del Al Hilal y se dieron cuenta que no era una película lo que estaban viviendo y que era verdaderamente él quién les estaba comprando varias unidades.

El ex futbolista del Barcelona o PSG no quiso recibir el cambio y les dio 100 dólares por dos camisetas que no pasarían de los 20 dólares. Los vendedores se acercaron al coche del futbolista y se fotografiaron antes del Brasil-Costa Rica que acabó con empate a cero. Neymar acudió al SoFi Stadium de California para animar a sus compañeros desde las gradas.

Neymar acudió junto a su gran amigo Jimmy Butler a ver el partido y se le pudo ver disfrutar, pero también sufrir desde las gradas del SoFi Stadium. El astro brasileño continúa recuperándose de la rotura de ligamento cruzado anterior que le ha hecho perderse la Copa América. No obstante, ha seguido con su particular vida privada llena de lujos y excesos, propios de un sueldo que supera los 100 millones de euros en Arabia Saudí.

Neymar bromea con Vinicius

Neymar Jr, que se encuentra de vacaciones y recuperándose de la lesión de rodilla, realizó una entrevista con Matheus Gonze y habló de quién es el jugador más feo con el que ha jugado en su ya dilatada trayectoria deportiva: «¿El más feo? Jugué con muchos. Ni siquiera quería decir feo, pero he jugador mucho con muchos chicos. Va a ser una mierda pero… Vinicius Junior. Es una locura, mira, él es el elegido. Vini, te amo… Te amo más que nunca», dijo entre risas.

El propio Vinicius Jr hizo autocrítica tras el empate de Brasil ante Costa Rica, donde fue muy criticado por perder hasta 18 balones: «Tenemos que mejorar, sé que debo mejorar, que puedo hacer más por nuestro equipo y nuestro país. Tenemos un nuevo entrenador, nuevos jugadores. Todo requiere tiempo. Por supuesto que la afición quiere una respuesta inmediata, pero vamos poco a poco, y en el próximo partido lo haremos mejor. Hoy entendemos mejor la competición, el campo, el árbitro y los jugadores de esta Copa…».