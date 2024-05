Katerina Safarova, ex de Neymar y de ‘La isla de las tentaciones’, revoluciona Cannes enseñándolo todo

Katerina Safarova ha vuelto a revolucionar las redes sociales compartiendo varias fotos y vídeos en su cuenta personal de Instagram. La modelo rusa ha publicado un posado con un vestido totalmente transparente que deja al descubierto sus pechos. No es la primera vez que la ex novia de Neymar y tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ sorprende a todos sus seguidores con imágenes subidas de tono, pero esta vez además lo ha hecho acudiendo así a un gran evento, concretamente al Festival de Cannes.

La influencer y modelo saltó a la fama participando en la primera edición de La Isla de las tentaciones como soltera, es decir, como tentadora de los que iban con pareja. En ese momento empezó a ganar notoriedad en las redes sociales y años después incluso participó en Supervivientes.. Actualmente, cuenta con cerca de 1,5 millones de seguidores en Instagram, donde publica posados subidos de tono como estos, promociones con marcas, etc.

Cuando más dio que hablar Katerina Safarova fue sin duda cuando se le relacionó con Neymar. La modelo ruso vive en Barcelona desde su llegada a España y en cuatro temporadas que el brasileño jugó en el club culé, la modelo acudió a muchos eventos del carioca. En un primer momento, se habló de una gran amistad entre ambos, pero unas palabras de Katerina Safarova inclinaron la balanza hacia algo más que una simple amistad. Además, hay multitud de fotos en las que aparecen juntos.

Además, cuando Neymar fichó por el PSG, invitó en varias ocasiones a la influencer a la capital parisina. Ninguno de los dos protagonistas ha confirmado nunca que hayan sido pareja, aunque la modelo sí que ha hablado sobre cómo conoció al brasileño: «Lo conozco por amigos en común. Una amiga mía era amiga de su amigo y un día nos juntamos y así lo conocí».

«¿Es verdad que fuisteis los suegros de Neymar?, le preguntaron a los padres de Katerina en Telecinco. «Esa pregunta solo a mi hija», respondió Natalia, la madre de la concursante. «Conteste lo que conteste nuestra hija, hasta que no me lo presente y venga a mi casa yo no puedo ser suegro de nadie», añadió su padre, Vasile.

Se ve que el carioca suele ver La isla de las tentaciones, pues también lanzó guiños en Instagram Melodie Peñalver, de la segunda edición. Pero volviendo a Katerina Safarova, la rusa vuelve a estar de actualidad por su últimos posados en Instagram, fotos y vídeos en los que presume de outfit para acudir al Festival de Cannes. Si se propuso dar que hablar lo ha conseguido, porque las transparencias dejan ver todo.