La surrealista innovación de Iga Swiatek: el motivo por el que se entrena con la boca tapada

Iga Swiatek es la cara visible del tenis femenino, la número uno del ranking WTA y un auténtico icono y modelo de muchas jugadoras jóvenes que quieren ser como ella. La polaca es una tenista discreta fuera de la pista y feroz dentro de esta, y aunque poco acostumbrada a dar titulares sobre sus métodos, se ha convertido en noticia en los últimos días debido a una curiosa innovación en sus métodos de entrenamiento, que consiste en taparse la boca durante la sesión.

A sus 22 años, Swiatek lleva ya muchos meses como número uno del mundo y pese a que los resultados en hierba no han sido los mejores, con unos cuartos de final en Wimbledon, hace una semana volvió a la senda del triunfo en pista dura con el título en su país, concretamente en Varsovia, donde venció sin conceder un solo set.

De ahí, Swiatek voló a Montreal, donde es cabeza de cartel del torneo WTA 1000 de la ciudad canadiense, y en uno de sus primeros entrenamientos sorprendió a propios y extraños al mostrarse con un adhesivo que le cubría de lado a lado de la boca, mientras golpeaba y realizaba una sesión de ejercicio a considerable intensidad.

Esta cinta adhesiva no había sido antes vista entre los tenistas profesionales y para algunos, viendo comentarios en las redes sociales donde la fotografía de Swiatek con la boca tapada se ha hecho viral, resulta hasta peligroso. Sin embargo, todo tiene un motivo que Iga trató de explicar en la rueda de prensa posterior al entrenamiento, aunque en primer lugar se sinceró al reconocer que no había sido idea suya. «Yo tampoco lo entiendo. No lo puedo explicar mucho porque no soy una experta. A veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero llevo tiempo haciendo esto», comentó ante los medios la tenista polaca.

Su equipo, intentando innovar con los métodos, ha pedido a Swiatek, literalmente, que cierre la boca mientras entrena. «Es más difícil respirar cuando sólo lo haces por la nariz, facilitando que suba el ritmo cardíaco. Creo que tiene que ver con trabajar la resistencia», aseguraba Iga en la rueda de prensa oficial en Montréal. «Supongo que se trata de trabajar la resistencia sin tener que correr a toda velocidad o hacer cosas más extremas para ello», completó la número uno del ranking WTA, que pondrá a prueba en Canadá su récord de 47 triunfos y 7 derrotas en 2023, con cuatro títulos ya en su haber –Doha, Stuttgart, Roland Garros y Varsovia–.