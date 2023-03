Federer revoluciona el mundo del tenis con dos fichajes galácticos para ‘su’ empresa

El pasado 15 de septiembre, el mundo del tenis se veía golpeado por el anuncio de la retirada de una de las mayores leyendas de la historia de este deporte. Roger Federer, con 41 años recién cumplidos, anunciaba su adiós a la competición profesional después de infinidad de éxitos a lo largo de una carrera envidiable, en todos los aspectos. Sin embargo, el helvético no ha colgado la raqueta del todo y continúa haciendo sus pinitos en el mundo del tenis, en este caso como parte de una empresa deportiva, On Running, que se ha propuesto entrar con fuerza en el mercado con dos fichajes galácticos.

A partir de las próximas semanas, la empresa suiza vestirá a dos tenistas de gran calado en el presente y, sobre todo, de cara al futuro. Iga Swiatek, número uno del ranking WTA a sus 21 años y Ben Shelton, de 20, gran revelación del Open de Australia y esperanza del tenis norteamericano, cambian su relación con las distintas marcas deportivas que les patrocinaban –Asics y New Balance, respectivamente– y pasarán a lucir la vestimenta de On, que da así un importante golpe en el mercado, demostrando que ha llegado para quedarse en uno de los deportes más reconocidos a nivel mundial.

On realiza estos movimientos a sabiendas de los éxitos que puede depararle el mundo del tenis, con Roger Federer como gran consejero. El tenista suizo, campeón de 20 torneos de Grand Slam a lo largo de su carrera deportiva, entró en 2019 en el accionariado de la empresa helvética y cuenta, según informa el portal 2Playbook, con un 3% de los activos financieros de On Running. La marca le ‘fichó’ también como imagen, desarrollando una serie de zapatillas, denominadas The Roger, que fueron el primer gran impulso para el crecimiento en el tenis mundial.

Contar con Federer es sinónimo de éxito en lo que al tenis se refiere, y es que Ben Shelton, además de compartir desde ahora marca con Roger, está representado por Team8, la agencia fundada por el suizo junto a su socio Tony Godsick en 2013, y que cuenta con el manejo de la carrera de otros talentos como la también estadounidense Coco Gauff, además de encargarse de la organización y explotación de la Laver Cup.

Federer y On, a la caza de los grandes

Con los fichajes de Swiatek y Shelton, On Running da un importante golpe en el mundo del tenis, donde grandes marcas como Nike o Adidas copan la mayoría de las vestimentas de los mejores tenistas del mundo, con permiso de clásicos como Lacoste –Djokovic y Medvedev–, Yonex –Ruud– o Asics. Así las cosas, la empresa helvética se lleva a la que es actualmente la mejor tenista del planeta y a una promesa que apunta, más pronto que tarde, a luchar por todo dentro del circuito ATP. Todo ello, bajo la tutela de un Federer, que con su línea de zapatillas seguirá aportando cifras al crecimiento de la nueva explosión en el tenis en cuanto a marcas deportivas se refiere.