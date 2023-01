Ben Shelton, el Alcaraz ‘yanqui’ que quiere hacer historia en su primera vez fuera de Estados Unidos

La de Ben Shelton es una de las grandes historias de lo que llevamos de competición en el Open de Australia. El jovencísimo tenista norteamericano de apenas 20 años ha pasado en apenas unos días de salir por primera vez de los Estados Unidos, su país de nacimiento, a estrenarse en una segunda semana de Grand Slam en Melbourne Park. El sueño de todo estadounidense es ver a su nueva joya reinando en el tenis mundial y para ello queda aún algún tiempo, pero Shelton en su primer torneo como forastero ya ha dejado claro que su talento y su carácter ganador le pueden llevar a lo más alto, a rebufo de una generación que lideran los Korda, Fritz, Paul y Tiafoe.

Hablar de Ben Shelton es hacerlo de un chico especial, aunque su trayectoria sí es más habitual si nos centramos en los tenistas estadounidenses. Nacido el 9 de octubre de 2002 en Atlanta, capital del estado de Georgia, Ben empezó a jugar al tenis bastante pronto, pero al contrario que otros grandes talentos de la actualidad no se centró hasta años después en el deporte que apunta a convertirle en una estrella de talla mundial. «Nunca fui un gran jugador cuando era adolescente, me interesaban más otros deportes», contaba el actual número 89 del mundo –subirá muchos puestos gracias a su participación en el Open de Australia– en una entrevista reciente.

Pese al impulso tardío que le dio a su carrera tenística, Shelton pudo desmarcarse de otros grandes talentos de su país de forma precoz, proclamándose campeón de la NCAA con apenas 19 años y dando, acto seguido, un salto a profesionales en el que ha logrado una escalada meteórica que le permite formar ya parte del Top 100. Campeón de tres torneos Challenger en su país de forma consecutiva a finales del pasado año (Charlottesville, Knoxville, Champaign), Ben pudo llegar a la élite del tenis profesional sin haber tenido que viajar fuera de los Estados Unidos.

Esta nueva ventana, en el tenis y en la vida, se le abría al tenista de Atlanta a comienzos de 2023. Era el propio Shelton el que anunciaba a través de las redes sociales que emprendía su primer viaje fuera de territorio estadounidense para disputar primero el torneo de Adelaida I y después un Open de Australia en el que se ha empleado hasta la fecha a las mil maravillas. Si bien, es cierto que el cuadro con el que se ha chocado el joven estadounidense, no es el más complicado que podamos imaginar, lograr tres victorias consecutivas en todo un Grand Slam siendo un novato no está la altura de cualquiera. Y es que Ben no es cualquiera, su calidad, en EEUU, está catalogada como la de fueras de serie como Alcaraz, Sinner, Rune o Korda.

Un cuadro para seguir soñando

Sus cualidades físicas (mide 1,93 y cuenta con una movilidad superlativa) se unen a una talentosa zurda, que le permite enganchar golpes de fondo de gran potencia, sin dejar de lado los efectos. Sin embargo, lo que más ha destacado en Shelton, en este Open de Australia, ha sido su mentalidad, a prueba de bombas y preparada para salir adelante en casi cualquier escenario. En primera ronda, Shelton superó al chino Zhang en cinco sets y en un súper tie break que decidió la victoria en el quinto. Ya en segunda ronda Shelton acabó con la participación del chileno Jarry en tres sets apretadísimos en los que siempre fue a más en el momento clave. Por último, en tercera ronda tumbó, también sin ceder un set, al australiano Popyrin, quien venía de derrotar ni más ni menos que el cabeza de serie número ocho, el también estadounidense Taylor Fritz.

Sheldon quiere seguir soñando en el Open de Australia, y en cuarta ronda le espera un duelo fratricida con su compatriota JJ Wolf, quien también se estrena en estas lides en el Grand Slam aussie. Ben en su primera experiencia en un torneo fuera de casa está rozando la matrícula de honor y además tiene un lado en el cuadro propicio –mismo lado que Roberto Bautista– para poner su nombre a la altura de los grandes talentos de la generación más joven del tenis mundial. Su explosión definitiva es sólo cuestión de tiempo, pero contra todo pronóstico, podría darse ya en Melbourne Park.