Las curiosidades más increíbles de Wimbledon que nunca te han contado

Wimbledon 2023 sigue avanzando en sus rondas, dentro de un escenario que sorprende a muchos por su tradición y por las manías, obligatorias, que conlleva para los tenistas. La cita de Londres, la mejor de cuantas se disputan en el reducido y especial calendario de hierba, es la única en la que vemos a los tenistas vestir de blanco, a los jueces de silla y línea trajeados con un look especial británico o al público siendo presentado en la previa como si fueran ellos los protagonistas del partido en cuestión.

Existen cuatro torneos que marcan la diferencia en lo que al calendario tenístico se refiere y son los cuatro que componen el denominado Grand Slam, la máxima categoría del tenis. Entre ellos, tenemos al madrugador Open de Australia, al US Open, siempre espectacular en su esfera con Nueva York de fondo, o Roland Garros, que además de ser un clásico, trae grandes recuerdos a la afición en España. Sin embargo, no hay ninguno tan tradicional, tan particular como Wimbledon, con unas curiosidades en forma casi de rito que repasamos a continuación.

Wimbledon lo organiza… un club

El torneo de Wimbledon es uno de los principales del calendario ATP y WTA, pero es también el único de los cuatro torneos de Grand Slam que está organizado por un club y no por una federación nacional, como sucede con el Open de Australia, Roland Garros y el US Open. El protagonista y encargado del impulso a Wimbledon, también en su edición de 2023, es el selecto All England Lawn Tennis Club, más conocido como All England Club, una selecta organización con un máximo de 500 miembros en calidad de socios, entre los que se incluyen a los campeones individuales del torneo.

Todos de blanco en Wimbledon

Es la curiosidad principal de Wimbledon, que muchos ya sabrán su procedencia pero otros alucinarán al ver a todos los tenistas vestidos igual, con blanco impoluto. No es ni mucho menos casualidad, si no una norma, que vigila la organización y que hace que el 90% –o más– del atuendo del tenista que queda visible tenga que ser de este color, como se indica en el dress code del All England Club. Además, a los socios e invitados al torneo se les indica que deben acudir con chaqueta, corbata y pantalón de apariencia formal.

A partir de 2023, Wimbledon aceptó incluir una modificación de la norma del blanco debido a la petición de las tenistas del cuadro femenino, que podrán incluir un atuendo interior de color más oscuro para sentirse más cómodas durante el juego en la época que puede coincidir con el periodo.

La hierba y su corte en Wimbledon

Es la mejor superficie de hierba de todo el circuito, algo que es prácticamente necesario ya que es el único torneo que se celebra durante dos semanas entre los de césped. Sin embargo, en Wimbledon van más allá y con la hierba son tan particulares como con otros aspectos. La altura de esta tiene que ser de exactamente ocho milímetros, ni más, ni menos, mientras que el desgaste se mide cada día, para comprobar si tienen que tomar medidas –reducir partidos, cuidado superior– durante la celebración de la competición.

El partido más largo de la historia

El encuentro que disputaron John Isner y Nicolas Mahut en la primera ronda de Wimbledon 2010 pasaría a la historia del tenis por ser el que, con diferencia, más tiempo necesitó para resolverse en todos los tiempos. El choque duró 11 horas, 6 minutos y 23 segundos, resolviéndose por un marcador final de 6–4, 3–6, 6–7(7), 7–6(3) y 70–68. Fue el set más largo, con más de ocho horas, el que más juegos tuvo, el partido con más aces y todo ello en Wimbledon y durante tres días. Actualmente, ya no existe la norma de la diferencia de dos en los juegos del quinto set y se ha optado por un super tie-break.

Las normas que ya no existen

En 2021 se dijo adiós a dos curiosidades históricas del torneo, que diferenciaban Wimbledon del resto de grandes competiciones del calendario. En primer lugar, se dijo adiós al comité que reservaba el derecho al torneo de elegir los cabezas de serie, mezclando el ranking individual o de dobles –según la competición– con los resultados previos en ediciones anteriores de Wimbledon.

Ese mismo año se dijo también adiós al denominado como Middle Sunday, el domingo intermedio del torneo, en el que no se disputaba ningún partido por el descanso y que las personas que residen en los alrededores del All England Club pudieran pasar el día con tranquilidad. A cambio, sí ha quedado vigente la norma de que no se puede jugar en Wimbledon más allá de las 23:00 horas (local), por mucho que haya luz artificial en las dos pistas principales.