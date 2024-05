La Superliga acoge con «satisfacción» la sentencia y UEFA defiende que no da luz verde a ese proyecto

La Superliga, a través de A22 Sports, empresa promotora de este proyecto, reaccionó a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n°17 de Madrid en la que dio un espaldarazo a la Superliga a través de un fallo en el que recoge que FIFA y UEFA han abusado de una posición de dominio con la que impiden «la libre competencia en el mercado».

Bernd Reichart, CEO de A22, celebró este fallo: «Acogemos con satisfacción el fallo. Es un paso importante hacia un fútbol verdaderamente sostenible y competitivo para los clubes en Europa. A la UEFA se le ha permitido controlar y dominar el fútbol de clubes a nivel europeo durante demasiado tiempo. Los estatutos de la UEFA y las agresivas medidas adoptadas para proteger su monopolio han sofocado la innovación durante décadas».

Además, para Reichart, «los clubes no deberían temer amenazas de sanciones simplemente por tener ideas y mantener conversaciones. La era del monopolio ha terminado definitivamente. Esperamos continuar nuestro diálogo con todo tipo de clubes para mejorar el fútbol de clubes a nivel internacional y hacerlo más accesible y atractivo para los aficionados de todas las edades».

La UEFA defiende su postura

Por su parte, la UEFA explicó que «se complace en observar que la jueza ha confirmado la validez de la existencia de un sistema de autorización previa para que las competiciones de terceros sean aprobadas conforme a las normas de autorización de la UEFA y ha reconocido los indudables beneficios de dichas normas para el sistema deportivo del fútbol».

Para el máximo organismo del fútbol europeo, «el juzgado también ha confirmado que la versión actual de las normas de autorización de la UEFA (aprobadas en junio de 2022) no se ve afectada por la sentencia de hoy». Así, la UEFA se congratula también de que «el juzgado no ha dado luz verde ni ha aprobado proyectos como la Superliga».

«De hecho, la jueza ha afirmado que el proyecto de la Superliga está abandonado desde hace tiempo y que no cabe esperar que se pronuncie sobre ningún proyecto abstracto. En resumen, la sentencia no otorga a terceros el derecho a desarrollar competiciones sin autorización y no se refiere a ningún proyecto futuro ni a ninguna versión modificada de un proyecto existente», añade la UEFA en un comunicado.

La visión de A22 Sports

A22 Sports recuerda que los estatutos de FIFA y UEFA que impiden a los competidores entrar en el mercado de las competiciones internacionales de clubes «son ilegales e incompatibles con el derecho de la competencia en la Unión Europea». «Es la primera vez que un tribunal europeo aplica el marco jurídico fijado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2023, por lo que la decisión es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea», recuerda la empresa promotora de la Superliga.

«El Juzgado confirma así los principios jurídicos establecidos por el TJUE concluyendo que los estatutos de la UEFA/FIFA que les permiten vetar a cualquier competidor de sus propias competiciones paneuropeas son contrarios al Derecho de la Unión Europea», añaden.

La sentencia

El Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid ha sentenciado que FIFA y UEFA han abusado de una posición de dominio con la que impiden «la libre competencia en el mercado» y ordena a los dos máximos organismos del fútbol que «cesen en sus conductas anticompetitivas», lo que supone un espaldarazo a la Superliga. El juzgado da la razón a este proyecto en su conflicto contra la Federación Internacional del Fútbol y también la europea y da de esta forma vía libre a que haya una competencia en el mercado futbolístico.

La magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, Sofía Gil García, «ha estimado parcialmente la demanda presentada por la European Super League Company S. L. (ESLC) contra la UEFA y la FIFA al considerar que infringen los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)», reza la sentencia.

A su vez, también les condena a remover de forma inmediata todos los efectos de las actuaciones anticompetitivas que se hayan producido antes o durante la duración de este procedimiento. Cabe recordar que este procedimiento comenzó el 18 de abril de 2021, cuando ESLC anunció la puesta en marcha de un proyecto de nueva competición de fútbol profesional conocido como ‘Superliga’ y ejercitó acciones en materia de defensa de la competencia ante la respuesta de las citadas instituciones.