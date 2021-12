Una vez conocidos los emparejamientos de los octavos de final de la Champions League, se realiza el sorteo de los play offs de la Europa League a partir de las 13:00 horas en Nyon (Suiza). Barcelona, Sevilla, Betis y Real Sociedad conocen sus próximos rivales en la Europa League. Sigue en directo online el sorteo de los octavos de final de la UEFA Europa League hoy.

Hay una motivación especial, viene de la Champions, recala en la Europa League, tanto club como ciudad tienen una gran motivación para conquistar este título», dice Andrés Palop, sobre lo que supone para el Sevilla disputar la Europa League. El ex guardameta destaca las grandes cualidades tanto de la ciudad como del estadio Sánchez Pizjuán en el que se disputará la final de la Europa League del próximo 18 de mayo.

El ex guardameta del Sevilla, Andrés Palop, será la mano inocente en el sorteo de los playoffs de la Europa League.

La final de la Europa League se disputará en el Sánchez Pizjuán de Sevilla el próximo 18 de mayo de 2022, pero hasta entonces queda mucho camino por delante. De momento los cuatro equipos españoles en liza en la Europa League deberán sellar el billete a octavos de final ante unos rivales que se van a decidir a continuación. Sevilla, Barcelona, Betis y Real Sociedad esperan rival en la Europa League.

Arranca la ceremonia del sorteo de los play offs de la Europa League en la que Sevilla, Barcelona, Betis y Real Sociedad conocerán sus próximos rivales en dieciseisavos de final.

Los play-off de la Europa League los juegan los equipos clasificados como segundos de grupo de dicha competición y los provenientes de la Champions League, con el billete en juego a los octavos, ronda en la que ya están clasificados aquellos equipos que pasaron como primeros de grupo.

Las fechas para disputar los play-off de la Europa League, ronda en la que debutarán Sevilla y Barcelona en dicha competición, se juegan los días 17 de febrero (ida) y 24 de febrero (vuelta). Tanto el conjunto hispalense como el azulgrana jugarán la vuelta a domicilio. Por su parte, Betis y Real Sociedad sí jugarán en casa la vuelta de dicha eliminatoria.

En el caso de Betis y Real Sociedad, se enfrentarán a alguno de los equipos provenientes de la Champions, sin que les pueda caer Barcelona o Sevilla. Sus posibles rivales son: Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Atalanta y Zenit.

Rangers, Nápoles, Lazio, Olympiacos, Sporting Braga y Dinamo Zagreb son los seis posibles rivales del Barcelona y también del Sevilla, en el sorteo del playoff de la Europa League, la ronda previa a los octavos de final, que se celebra en unos minutos en Nyon. Todos ellos acabaron como segundos de grupo en la fase de la Europa League y buscarán el billete ahora a octavos de final.

Acabamos de conocer los emparejamientos de los octavos de final de la Champions League, un sorteo que no ha sido benévolo para Atlético de Madrid y Villarreal, que se cruzarán con Bayern y City, respectivamente. Algo más de fortuna ha tenido el Real Madrid, que ha salido emparejado con el Benfica, en lugar de PSG o Chelsea que se presentaban como mayores amenazas.

¿Y ahora qué? Ahora toca conocer la suerte de los otros equipos españoles que siguen vivos en la Europa League: Real Sociedad y Betis, clasificados como segundos de su grupo; y Barcelona y Sevilla, que se incorporan a la competición tras caer en Champions. Hoy se celebra el sorteo de los play-offs – o dieciseisavos de final.

Una vez ya han quedado definidos los cruces de los octavos de final de la Champions League, vamos a conocer, a continuación, los emparejamientos de los playoff de la Europa League en los que hay representación española con Barcelona, Sevilla, Betis y Real Sociedad.

Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal acaban de conocer quiénes serán sus rivales en los octavos de final de la Champions League. Los blancos se medirán al Benfica; los rojiblancos tendrán un pulso ante el Bayern de Múnich y los amarillos se medirán al Manchester City.

No han tardado en producirse las primeras reacciones de los equipos al conocer sus rivales en octavos de final de la Champions:

Así quedan los octavos de final de la Champions League:

BENFICA -REAL MADRID

ATLÉTICO -BAYERN

VILLARREAL – CITY

PSG -UNITED

SALZBURGO – LIVERPOOL

SPORTING – JUVENTUS

CHELSEA – LILLE

INTER – AJAX

La ida de los octavos de final se disputará los días 15,16,22 y 23 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se disputarán los días 8,9,15 y 16 de marzo.

¡Concluye el sorteo de la Champions League! Ya han quedado decididos los emparejamientos de los octavos de final de la Champions League, un sorteo poco benévolo para Atlético de Madrid y Villareal, sobre todo.

El Real Madrid se medirá al Benfica en los octavos de final; mientras que Atlético de Madrid deberá enfrentarse al Bayern de Múnich y el Villarreal al Manchester City, dos de los equipos más poderosos de esta Champions League.

París Saint Germain y Manchester United serán rivales en octavos de final de la Champions League, reencuentro entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

El vigente ganador de la Champions, Chelsea, se medirá al Lille.

El Sporting de Portugal se medirá a la Juventus en los octavos de la Champions.

¡Otro cruce de octavos! Inter de Milán y Ajax se verán las caras en los octavos de final de la Champions League.

Liverpool y Salzburgo se medirán en octavos de final de la Champions League.

¡El Atlético de Madrid se enfrentará al Bayern de Múnich!

Se piden disculpas por el error durante el sorteo de la Champions. El Villarreal queda emparejado con el Manchester City

¡Error en el sorteo! Salió la papeleta de Villarreal y después la del Manchester United, pero no se pueden enfrentar al haber compartido grupo. Se tiene que repetir.

¡Primer cruce desvelado! ¡El Real Madrid se medirá al Benfica en los octavos de final de la Champions League!

¡Ahora sí! Se va a proceder a realizar el sorteo de los octavos de final de la Champions League. La suerte está echada, veremos qué rivales les toca a Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal.

Arshavin reconoce que para San Petersburgo es un sueño recibir la final de la Champions League del próximo 28 de mayo de 2022. El futbolista ruso, ex del Zenit, reconoce que el equipo que más le ha impactado durante esta fase de grupos es el Ajax.

Andrey Arshavin será la mano inocente en el sorteo de los octavos de final de la Champions League.

Giorgio Marchetti, vicesecretario de la UEFA, recuerda algunos de los hitos que se han registrado en esta Champions League como que Cristiano Ronaldo se ha convertido en el jugador que más partidos ha disputado de la máxima competición europea de clubes.

Se proyectan imágenes de los 16 clasificados para la Champions League: Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea,

Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal, Inter, Juventus, Sporting , Benfica, PSG, Lille, Bayern, Salzburgo y Ajax.

¡Comienza el sorteo de la Champions League! Luce el título de la Champions League en la mesa en la que también se encuentran los bombos con los nombres de los 16 equipos participantes en estos octavos de final de la Champions League.

A falta de unos días para que se celebre el sorteo de la Navidad, hoy todas las miradas se van a otro bombo: el de los octavos de final de la Champions League. En cuestión de minutos arrancará la ceremonia en Nyon en la que se van a conocer los rivales de Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal en la Champions League, un sorteo de los octavos de final que vamos a seguir en directo y online a través de OKDIARIO.

Al terminar, se realizará el sorteo de la Europa League con varios equipos clasificados: Betis y Real Sociedad siguen adelante como segundos de grupo, mientras que Barcelona y Sevilla se incorporan a la Europa League al quedar terceros en la fase de grupos de la máxima competición europea de clubes. Un sorteo que también viviremos en directo y online.

Quedan apenas diez minutos para que arranque la ceremonia en Nyon (Suiza) en la que quedarán decididos los emparejamientos de los octavos de final de la Champions League, con especial atención a los tres equipos españoles: Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid.

Recordamos que en octavos de final no se pueden enfrentar equipos de un mismo país, ni tampoco rivales que hayan compartido grupo en la fase de grupos. Además, los primeros clasificados tienen asegurada la vuelta de los octavos de final en casa, un aspecto que, de los españoles, sólo vivirá el Real Madrid que pasó a la siguiente ronda como primero de grupo.

De modo que Atlético de Madrid y Villarreal jugarán la ida en casa, mientras que el Real Madrid disputará la vuelta en el Santiago Bernabéu. En unos minutos saldremos pondremos nombre a los rivales de los tres equipos españoles en la Champions League.

Chelsea y París Saint Germain son las principales amenazas para el Real Madrid, ya que londinenses y parisinos acabaron como segundos de grupo y podrían aparecer en el camino de los blancos en octavos de final. Mientras que Bayern de Múnich y Manchester City son los rivales más temidos por Villarreal y Atlético de Madrid. En el caso de los rojiblanco,s se podrían enfrentar también al Manchester United de Cristiano Ronaldo, mientras que al Villarreal podría tocarle otro hueso: el Liverpool.

En unos minutos conoceremos los emparejamientos de los octavos de final de la Champions League en directo, pero ¿ cuándo se juegan? La ida de los octavos de final se disputará los días 15,16,22 y 23 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se disputarán los días 8,9,15 y 16 de marzo.

Máxima emoción por conocer quiénes son los rivales de los equipos españoles en la Champions League. Real Madrid, Atlético y Villarreal conocerán en unos minutos sus próximos adversarios en los octavos de final de la Champions League. Una ronda que incluye novedades este año: a partir de ahora, los goles en campo contrario no servirán para deshacer el empate de la eliminatoria. En caso de tablas, se jugará la prórroga y si fuera necesario la tanda de penaltis, pero no servirán los goles a domicilio para determinar qué equipo pasa.

En apenas media hora va a comenzar el sorteo de los octavos de final de la Champions League. El camino hacia San Petersburgo, ciudad que albergará la final del próximo 28 de mayo, comienza a estrecharse. Esta mañana se ha dado a conocer cuál será el balón con el que a partir de ahora se jugará lo que queda de competición en la Champions League. ¿Qué os parece?

