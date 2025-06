La sorprendente opción Theo divide al Atlético…y a su afición

En plena búsqueda de un lateral izquierdo, le ha aparecido al Atlético una opción que no entraba en sus cálculos. El francés Theo Hernández se ha ofrecido para volver al equipo rojiblanco, ya que no quiere marcharse a jugar a Arabia. Su club ha llegado a un acuerdo con el Al-Hilal para su traspaso por 35 millones de euros, pero el jugador quiere continuar en Europa y ha visto en el Metropolitano una válvula de escape perfecta. Sin embargo la inmensa mayoría de la afición rojiblanca está en contra de su regreso porque no le perdonan que les traicionara para marcharse al Real Madrid.

Al Atlético la opción de Theo ni se le había pasado por la cabeza. Perdido Álvaro Carreras, que vuelve al Real Madrid, su objetivo número uno era Miguel Gutiérrez, con el internacional Grimaldo en segunda posición. Sin embargo ha surgido la oportunidad de recuperar al lateral del Milan y ahora mismo en la dirección deportiva que dirige Carlos Bucero hay un peculiar contraste de opiniones entre los que creen que es una magnífica oportunidad de mercado y entre los que defienden que la afición nunca les perdonaría este fichaje.

En cuanto a la primera tesis, lo cierto es que el nivel de Theo parece muy superior al de Grimaldo o al de Miguel Gutiérrez, cuyo precio, además, será similar al del francés, que ha completado una temporada extraordinaria en San Siro. Hay que recordar que Theo nunca llegó jugar en el primer equipo del Atlético, ya que tras ser cedido al Alavés se marchó traspasado al Real Madrid, que pagó su cláusula.

Según ha adelantado el periodista italiano Fabrizio Romano en su cuenta de X, el futbolista francés ya había mantenido una primera toma de contacto con el Atlético, aunque también aclaró que no se había producido ninguna oferta. Theo cumplirá 28 años en octubre, por lo que está aún en plenitud. Su calidad está fuera de toda duda, pero otra cosa es la idoneidad de su fichaje y el rechazo que eso provocaría en una grada que ya está suficientemente sensibilizada. El Atlético deberá ir con pies de plomo y tomar una decisión muy, pero que muy meditada si no quiere que las cañas se le tornen lanzas.