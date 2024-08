Wanda Nara sigue de vacaciones, las primeras como soltera, acompañada de sus hijas. La influencer está ahora en Estados Unidos disfrutando de los famosos parques temáticos de la zona de Orlando junto a Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Mauro Icardi. El delantero, por su parte, está en Turquía realizando la pretemporada con el Galatasaray, su equipo. El ariete y la empresaria son noticia porque ha trascendido que el futbolista habría tomado una drástica decisión después de separarse que afecta en gran medida a Wanda Nara.

La colaboradora televisiva Majo Martino desveló que el delantero del Galatasaray de Turquía le habría cancelado las tarjetas de crédito a la influencer. Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, salió en directo en el programa y aseguró que el hecho de la separación después de diez años es una realidad: «Acá no hay mentiras, todo lo contrario. Son realidades, que, por supuesto, la realidad como el mundo gira, pero esa es la verdad. Por otra parte, no desmintió que el futbolista le haya cortado las tarjetas a su ex: «No sé de dónde salió esa información. Sí es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva. En casos que he trabajado durante 50 años, los hombres lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias respecto de sus hijos menores».

«No sé que pasó particularmente con esta tarjeta, pero es muy común y es muy normal», argumentó la abogada. Ante esto, la colaboradora del programa que conduce Carmen Barbieri dijo que la información la dio la propia Wanda . «Si salió de Wanda, entonces es real», cerró Rosenfeld. La argentina no solo es influencer, sino que también es empresaria y tiene importantes proyectos televisivos.

En breve, Wanda Nara volverá a la pequeña pantalla y se pondrá al frente de Bake Off (Telefe) después de lo que supuso su experiencia en Masterchef Argentina que le valió un premio Martín Fierro. Para recargar energías y también para escapar de los problemas, en una etapa marcada por su separación de Icardi, la mediática ya ha estado de vacaciones enr Brasil y Miami y ahora se encuentra en Disney con las hijas que tuvo con el futbolista.

Wanda Nara sorprendía a todos este verano anunciando ruptura definitiva con Mauro Icardi. Ambos ya se habían separado en varias ocasiones durante sus más de diez años de matrimonio, aunque la influencer y empresaria argentina insistía en que esta vez era la definitiva en el comunicado que publicó para confirmar la separación.

«No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más que lo exterior», decía Wanda Nara sin querer dar los motivos reales de su divorcio. La que sí dio pistas fue su abogada: «Él tendría que cambiar un poco su actitud. Hay muchas cosas, que no te las puedo contar en detalles, pero ella está viviendo una linda vida en lo personal. Tuvo un padecimiento de naturaleza médica que la bajoneó muchísimo. En ese momento, Mauro estuvo al lado de ella. A veces la salud juega algún jueguito delicado, acumulás estrés que puede afectar muchísimo».

La letrada también confiesa que Wanda Nara nunca logró superar el Wandagate a pesar de intentarlo. «Lo de la China Suárez fue un antes y un después. Fue un quiebre muy importante. La palabra confianza es algo fundamental en una relación. Wanda lo que hizo fue estallar en ese momento porque se le vino un edificio de 10 pisos encima», ha finalizado.