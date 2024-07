Destapan el verdadero motivo de la separación entre Wanda Nara e Icardi

Wanda Nara sorprendía a todos este verano anunciando ruptura definitiva con Mauro Icardi. Ambos ya se habían separado en varias ocasiones durante sus más de diez años de matrimonio, aunque la influencer y empresaria argentina insistía en que esta vez era la definitiva en el comunicado que publicó para confirmar la separación.

«No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más que lo exterior», decía Wanda Nara sin querer dar los motivos reales de su divorcio. Ahora, ha sido la abogada Ana Rosenfeld la que lo ha hecho por ella en un programa de televisión argentino. «Sabés que la palabra definitivo no existe. Wanda y Mauro hoy están separados. Son dos personas con tanta historia, amor, familia ensamblada. No es un tema territorial solamente porque él está en Estambul y ella en Miami. Técnicamente Wanda planteó una separación», comenzaba en Intrusos.

«La palabra definitivo no te la puedo asegurar porque mañana los volvemos a ver juntos y no voy a resistir mi propio archivo. Siento que todavía queda alguna llamita que pueda ser que se está apagando y alguien la tenga que reavivar. Creo que es más del lado de Mauro que tiene que hacer más esfuerzo para reconquistarla. Wanda dio todo de ella para que la pareja funcione, pero si el amor se está apagando…», añade la letrada.

Ruptura Wanda Nara – Icardi

«Él tendría que cambiar un poco su actitud. Hay muchas cosas, que no te las puedo contar en detalles, pero ella está viviendo una linda vida en lo personal. Tuvo un padecimiento de naturaleza médica que la bajoneó muchísimo. En ese momento, Mauro estuvo al lado de ella. A veces la salud juega algún jueguito delicado, acumulás estrés que puede afectar muchísimo», cuenta.

La abogada también ha confesado que Wanda Nara nunca logró superar el Wandagate a pesar de intentarlo. «Lo de la China Suárez fue un antes y un después. Fue un quiebre muy importante. La palabra confianza es algo fundamental en una relación. Wanda lo que hizo fue estallar en ese momento porque se le vino un edificio de 10 pisos encima», ha finalizado.

Una Wanda Nara que hace semanas decía esto: «Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior».

«La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto», finalizó la presentadora y empresaria, que vuelve a la soltería tras poco más de diez años casada con el ahora delantero del Galatasaray, que lleva varias semanas de pretemporada en Turquía y no se ha pronunciado todavía al respecto en sus redes sociales, donde ahora sube muchas fotografías solo.