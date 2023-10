El sorprendente dato de Gavi en la selección que le coloca por encima de Busquets, Xavi e Iniesta

Si decimos Pablo Martín Páez Gavira, es probable que no se sepa de quién estamos hablando. En cambio, si decimos Gavi la cosa puede cambiar. El futbolista del Barcelona cumplió este domingo ante Noruega 25 partidos con la camiseta de la selección en el que, además, anotó su quinto gol. Unas cifras históricas a sus 19 años y 67 días.

Con el dorsal ‘9’ y jugando de mediocentro, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Luis de la Fuente. El jugador de Los Palacios fue protagonista del encuentro por anotar el solitario gol de la victoria ante Noruega para así lograr la victoria, sumar los tres puntos y conseguir la clasificación a la próxima Eurocopa que se disputará el verano de 2024 en Alemania. Jugó los 90 minutos ante Escocia y este domingo fue sustituido cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final.

Pero su protagonismo no quedó ahí. Gavi sumó su internacionalidad número 25 con la camiseta de la selección antes de cumplir la veintena. De hecho cumplió los 19 años el pasado 5 de agosto. Con los 19 años y 67 días en los que llegó a esta redonda cifra, otros míticos jugadores de España todavía no habían debutado. Por poner en contexto, Sergio Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta no se habían estrenado aún con la selección. Tres de los jugadores más importantes de la historia de la Roja.

En el caso de Sergio Ramos, futbolista con más partidos con España llevaba tan solo dos partidos a esa edad y en el caso de Iker Casillas llevaba tres. Ahora, Gavi tiene una carrera por delante y puede, incluso, romper todos los récords de internacionalidades en la selección. El techo de el futbolista del Sevilla está en 180.

Elogios de sus compañeros

Después del partido, Luis de la Fuente se deshizo en elogios hacia su jugador:»Gavi es un fantástico jugador, un chico extraordinario y a mí me gusta mucho. Me gusta todo mucho, incluso lo que debe dominar. Siempre aporta con ese carácter y tiene mucha calidad. Tiene futuro, presente y estamos felices de que sea español».

Pero el seleccionador de España no fue el único en alabar el gran partido de Gavi, así como la situación que está viviendo en su club. Dani Carvajal, al que se enfrentará el próximo 28 de octubre en el Clásico en Montjuic, iba por la misma línea: «Es fácil de valorar, es una perla. En su país, con 19 años, titular en el Barcelona y en la selección. Poco más que decir. Se lo ha ganado con su trabajo, nadie le ha regalado nada, y si sigue aquí es porque sus buenas actuaciones le permiten tener estas oportunidades».

Los próximos encuentros de España serán ante Chipre y Georgia en el mes de noviembre para terminar la fase de grupos de la Eurocopa. Dos partidos todavía oficiales donde podría llegar hasta las 27 internacionalidades y acercarse a la treintena.