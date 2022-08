Simon Yates da positivo por Covid y abandona la Vuelta

Simon Yates ha abandonado la Vuelta a España tras dar positivo por Covid. El británico del BikeExchange ha presentado algunos síntomas a lo largo de esta noche y, siguiendo el protocolo, en la mañana de este miércoles se realizó un test que resultó ser positivo. Así lo indicó el equipo australiano mediante un comunicado.

De esta manera, el campeón de 2018 pone punto y final a su presencia en la presente edición de la Vuelta. El ciclista británico era uno de los favoritos para hacerse con el maillot rojo, iba quinto en la clasificación general a casi cinco minutos del líder Evenepoel. Además, venía de firmar un meritorio séptimo puesto en la crono de Alicante.

Desgraciadamente, Yates no podrá tomar la salida de la undécima etapa de la Vuelta entre ElPozo Alimentación y Cabo de Gata tras dar positivo. Aquí se acaba la participación del ciclista británico del BikeExchange que tuvo un inicio difícil pero que había remontado en las últimas etapas e iba a más, en busca de poder pelear, al menos, por alcanzar el podio.

