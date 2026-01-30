Simeone se viene arriba: «¿Pitos al equipo? Se cambian saliendo campeón»

Anda el Atlético todavía digiriendo la dolorosa derrota contra el modesto Bogo/Glimt -hubo pitos y pañolada en el Metropolitano- cuando en su horizonte aparece de nuevo la Liga. Viajará al Ciutat de Valencia para medirse al Levante. Alerta, peligro para los rojiblancos que suelen revivir fantasmas cada vez que van al feudo granota. En el recuerdo están las derrotas en 2014, cuando consiguieron la Liga, y en 2016, cuando se dejaron sus opciones tras no puntuar.

Hacia tiempo que no se escuchaba la pitada y se veía la más que atrevida pañolada de la afición del Atlético tras caer ante el Bodo. La afición rojiblanca se marchó decepcionada de su estadio. Por el qué y el cómo. Por perder y hacerlo así. Simeone confía en revertir la situación, es de esos entrenadores que se crecen y vienen arriba ante las adversidades. «Salir campeón, no hay otra mejor manera de cambiar los pitos. La gente que va al estadio necesita ver a un equipo que pueda campeonar y si ve a un equipo lejos aparecen estos pitidos entendibles», aseguró Simeone.

Del último entrenamiento del Atlético antes de visitar al Levante se ausentaron Antoine Griezmann, al margen en su recuperación de una lesión muscular, ni Giuliano Simeone, que siguió de baja por un proceso viral con fiebre del que aún no está restablecido. «No cuento con ellos para el Levante. Giuliano sigue en estado febril y Antoine está en un proceso bueno de recuperación y posiblemente a partir del lunes estará con el grupo y estamos con los mismos que jugamos contra el Bodo», aseguró Simeone.

El Cholo también valoró el rival del Atlético en el playoff previo a los octavos de final de Champions. Se enfrentará con el Brujas. «Será difícil, sabemos de las características de los chicos del Brujas. En su casa son fuertes, tiene una mentalidad importante sobre todo de local, velocidad, ambiente, gente joven y será un partido duro, difícil y esperamos poder llevarlo a donde podemos hacer daño», analizó Simeone.

El mercado de fichajes, en el que el Atlético no ha fichado y vendido a cuatro jugadores, también fue objeto a comentar para Simeone. «¿Resignación con el mercado? Sé que tengo que trabajar en mi lugar, qué es ser entrenador y mi lugar es trabajar como entrenador. El equipo está dando lo que tiene, los futbolistas están dando el máximo. Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los chicos», finalizó Simeone.