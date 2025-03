Simeone abatido: «Tenemos que aceptar nuestra realidad en Liga»

El Atlético, que se había trabajado durante 70 minutos un triunfo capital contra el Barcelona para meterse de lleno por la Liga y redimirse de la eliminación en Champions, entregó una ventaja que nunca había entregado. Los de Simeone pasaron en apenas 26 minutos del 2-0 al 2-4 y de estar imbuidos en la pelea por el título a alejarse.

«Felicitar al rival por la contundencia en el momento más importante del partido. No nos duró la buena ventaja que obtuvimos con Sorloth. El gol de Lewandowski movió la energía y provocó más ataque del Barcelona. Pudimos gestionar mejor alguna jugada de contragolpe, pero quedó en intención porque no lo hicimos bien. Empataron y luego marcaron con un gol fortuito. La moneda les tocó a ellos», detalló Simeone.

«Al Barcelona le falta un partido menos y tiene una ventaja importante. Nosotros debemos ser conscientes y aceptar la realidad, seguiremos partido a partido. Ahora pensando en el Espanyol y sin salirnos de ese camino».

«No defendimos bien el saque de medio tras ponernos 2-0 y metieron un golazo. Nos llevó a un escenario de duda y nos hizo daño. Tienen un equipo muy bueno con jugadores de categoría increíble. Lo positivo del partido es que competimos muy bien con nuestras armas».

«Julián Álvarez venía con algo de fiebre hace un día y esta mañana presentó un problema estomacal. No lo iba a poner. Se entregó durante el partido. Yo entendí que había aportado todo lo que podía y opté por poner a Sorloth que también lo hizo bien».

«Cuando nos pusimos 2-0 el partido estaba en un momento importante. No me dio tiempo antes del gol de Lewandowski y luego tardé en sacar a Giménez. La realidad es que el equipo necesitaba fortaleza para el final del partido. Era evidente que ellos se la iban a jugar a todo o nada. No pudimos hacernos fuertes ni responder al contragolpe».

«Los futbolistas y el equipo en su totalidad compiten dando el máximo. Están dando el máximo de lo que tenemos. Las cosas no pasan por suerte, sino por contundencia. Ellos encontraron rápido el 2-1 y enseguida el empate. Si Lamine no disparaba, el rebote en Reinildo no sucedía. No lo llamo suerte».

«El Barcelona es el equipo que mejor juega. Tiene el mejor fútbol como equipo y además tiene grandes jugadores individuales. No creo que hoy haya sido la excepción. Cargan mucho el área. Tienen buenas respuestas y el gol de Ferran apareció de algo que ellos tienen naturalmente».