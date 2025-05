Simeone: «Siento que estuvimos más cerca de Real Madrid y Barcelona que otras veces»

A la interminable serie del Atlético de Madrid en Liga le quedan dos episodios. Este domingo, el último en el Metropolitano, ante el Betis y la semana que viene el definitivo a domicilio contra el Girona. Los de Simeone vienen protagonizando un final de curso para el olvido, especialmente cuando tienen que jugar lejos de su estadio. La imagen mostrada ante Leganés, Getafe, Las Palmas, Alavés y Osasuna se ha cobrado cualquier aspiración posible a ganar una Liga que lideraban cuando se llegó al ecuador.

«Entiendo que la crítica tiene que ser así. Nos pedimos a nosotros mismos para intentar estar lo mejor posible. Hasta el mes de febrero o marzo fue bueno y a partir de ahí el equipo rindió menos bien a lo que lo hizo anteriormente. Tenemos que aceptar la crítica e intentar mejorar», analiza Diego Pablo Simeone.

El Atlético ya no puede mejorar la puntuación de la pasada campaña, cuando parecía estar más lejos de blancos y azulgranas. De hecho, aunque gane los dos partidos que restan, sólo podrá igualarla. «En la Liga estuvimos más cerca de llegar donde queríamos. En los últimos años, en los últimos 40 años han ganado 34 torneos Real Madrid y Barcelona. Hay que recordarlo. Y estuvimos cerca, lo sentí más cerca que otras veces. Por errores no fuimos capaces de llegar al final como pensaba que podíamos llegar», manifestó.

Más allá del resultado, la imagen del Atlético en los últimos partidos no ha sido la esperada. «Creo en mis futbolistas, estoy siempre cercano a ellos. Interpreto situaciones del juego, no las comparto, pero sí las puedo interpretar. Esperamos que la gente nos acompañe y nos exija. El rival está muy bien, el míster ha logrado transformar esta parte negativa que tenían con un final de temporada increíble. Es un equipo ofensivo, no imagino otra cosa con el entrenador que tiene».

Simeone realiza todo el análisis un 17 de mayo, día en el que ganó la Copa del Rey en 2013 y la Liga en 2014. «El pasado siempre parece increíble. Ese grupo fue increíble para el club, transformó a los que vinieron detrás. Estoy agradecido a ese grupo, fue el pilar que el club necesitaba. Se convirtió en un equipo fuerte, que gustaba, competitivo y pudimos construir lo que hemos construido. El hoy es lo que cuenta y queremos terminar de la mejor manera y llegar lo mejor posible al Mundial de Clubes. Hay que recordar que competimos en una Liga donde juegan Real Madrid y Barcelona. El Atlético va a jugar el Mundial y eso nos da mucha alegría y no tengo duda de que competiremos bien», zanjó Simeone.