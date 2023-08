«En dos semanas posiblemente nos saquen algún jugador». Simeone siembra el pánico en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Vallecas y señala una vez más al fútbol árabe, cuyo mercado se cierra el 20 de septiembre. «El peligro no es ahora mismo Europa, sino la gente que venga con dinero. Ya hemos hablado con Berta y Gil Marín de lo que puede pasar y les he dado mi opinión», agregó el entrenador argentino, que mantuvo un semblante de evidente preocupación durante toda la conferencia de prensa por lo que podía suponer para el Atlético perder jugadores importantes ya sin capacidad de maniobra.

Simeone desveló también que había mantenido una charla con Pablo Barrios en la que le había comentado «que le veía de medio centro». «Se lo dije y me respondió que ya había jugado ahí de más joven. Tiene que mejorar en bastantes aspectos, pero sus condiciones en esa posición son excelentes», agregó el Cholo, que cambió su discurso de otras semanas y, de manera sorprendente, aseguró que «con Koke, Barrios y Witsel esa demarcación está cubierta», aunque más tarde añadió que «si saliese algún centrocampista, lógicamente tendría que venir otro», lo que debe interpretarse, en el lenguaje críptico del técnico, como una advertencia de que uno de sus jugadores del centro el campo -¿De Paul?- se marchará al fútbol árabe.

Sobre el partido de mañana en Vallecas ante un Rayo que ha empezado la temporada como un tiro dijo que «necesitamos jugar con un ritmo alto, algo que no sucedió ante el Betis, sobre todo en el primer tiempo, porque si no vamos a tener muchos problemas. Nos vamos a encontrar a un rival que saldrá con mucha intensidad y que nos obligará a correr y a estar centrados. Si no hacemos eso estamos perdidos».

Finalmente, como no podía ser de otro modo, Simeone se refirió a la polémica con Rubiales y admitió que piensa «como el 80-90% de la sociedad. Su comportamiento no fue el correcto para un presidente de una Federación, pero lo peor es que llevamos una semana hablando de eso y no le damos al triunfo de las chicas la importancia que sin duda merece».