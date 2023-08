Arabia va ahora tras De Paul, y esa es una de las peores noticias que le podían dar al Atlético. Tal y como ha adelantado @fabrizioromano el Al Ahili ha iniciado negociaciones con el club rojiblanco para el fichaje del centrocampista argentino, al que de ninguna manera quiere perder Simeone. Mientras, Samu Omorodion ya está en Madrid para ultimar su fichaje. Hasta ocho equipos de Primera han llamado a Berta interesándose por su cesión.

Understand Al Ahli have opened talks to sign Rodrigo de Paul. He’s the main target after Piotr Zielinski deal collapsed, deal on 🟢🇸🇦 #AlAhli

Negotiations with Atlético Madrid are not easy but Al Ahli are really trying. pic.twitter.com/hoYGAbOl2z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023