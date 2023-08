Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirman la ruptura de su relación

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul han roto. La pareja, que comenzó su noviazgo a finales del año 2021, ha decidido poner punto y final a su relación sentimental. Lo han hecho tras semanas de rumores que apuntaban a que la artista argentina y el futbolista no estaban atravesando su mejor momento.

A través de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales, la artista y el campeón del mundo han compartido la noticia de su ruptura, que llega tan solo un mes después de que Rodrigo acompañase a Tini en la mayoría de los conciertos de su gira por España.

No obstante, al final de la gira, comenzaron los rumores de que la pareja podría haber puesto punto y final a su relación. Unos rumores que este martes han confirmado los propios protagonistas, asegurando que a pesar de la ruptura, entre ellos solo hay cariño y respeto mutuo.

«Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto», se puede leer en el comunicado compartido en redes sociales.

Rodrigo De Paul fue un gran apoyo para la artista este año, después de que los ataques de pánico y la ansiedad que padece, le llevasen a estar a punto de cancelar su gira por España. Así como Tini Stoessel, fue el mayor apoyo del futbolista en el Mundial de Qatar, que la selección de Argentina no empezó con buen pie. No obstante, la pareja no ha conseguido superar la crisis que estaban atravesando.

Los inicios de la relación de la artista y el futbolista estuvieron llenos de polémicas, debido a que De Paul fue acusado de haber sido desleal a su mujer, que en aquel momento estaba embarazada, con la cantante. Sin embargo, consiguieron hacer oídos sordos y seguir adelante con su relación. Una relación a la que este martes han puesto fin de manera oficial.