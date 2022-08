Simeone: «¿Reguilón? Juanfran y Filipe pasaron por el Madrid y son historia del Atlético»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa frente a los medios de comunicación en la previa del partido frente al Valencia que se disputará este lunes a las 22:00 en Mestalla. El técnico argentino fue preguntado por la actualidad del mercado y una de ellas fue sobre un Sergio Reguilón que, según diversas informaciones, apunta a ocupar la plaza que deja libre Renan Lodi.

«Juanfran y Filipe Luis pasaron por el Real Madrid y son historia del club. Hermoso dio mucho el año que fuimos campeones y Marcos Llorente la destrozó. Morata lo está haciendo muy bien. Yo los miro como jugadores de fútbol principalmente», declaró en sala de prensa en relación al pasado madridista que tiene Reguilón, siendo este canterano del club blanco y habiendo disputado una temporada con el primer equipo entre 2018 y 2019.

Y es que, todo apunta a que Sergio Reguilón, jugador que no cuenta para Antonio Conte en el Tottenham, llegará al Atlético de Madrid tras la marcha de Renan Lodi al Nottingham Forest. El jugador brasileño ya no se entrenó en la mañana de este domingo y el técnico argentino tuvo unas palabras de agradecimiento a su ya ex jugador: «Agradecimiento a su trabajo y que siempre estuvo dispuesto a ayudar ya sea de titular o suplente. Tenía la necesidad de jugar y tener muchos minutos por el Mundial y fue a buscar lo que cree que le pueden dar. Yo no tengo compromiso con nadie y hay mucha competencia en su puesto».

El Atlético de Madrid se encuentra en una situación extraña tras la inesperada derrota cosechada el pasado fin de semana ante el Villarreal en el Metropolitano. A esto hay que sumarle el enfrentamiento que tuvo Mario Hermoso con los aficionados atléticos, lo que ha hecho vivir una semana algo enrarecida en la parroquia rojiblanca.