El Atlético negocia la cesión de Lodi al Nottingham y el Liverpool viene a por Llorente

Puede no pasar nada…o puede pasar de todo. El Atlético está negociando desde ayer la cesión del lateral brasileño Renan Lodi al Nottingham Forest por voluntad propia del jugador, que quiere asegurarse ser titular para no perderse su primer Mundial. El español Sergio Reguilón sería su sustituto. Sin embargo la bomba puede ser el traspaso de Marcos Llorente al Liverpool. En ese caso el reemplazo apunta a ser el croata del Rennes Lovro Majer.

El Liverpool, que ha comenzado horrible la Premier, busca reaccionar en los últimos días de mercado -tiene de margen hasta el jueves día 1 a las doce de la noche- y se ha fijado en Marcos Llorente, cuya actuación en Anfield hace tres años dejó marcado a Klopp. El jugador renovó recientemente con el Atlético y los planes del club eran otros, pero dado que es imposible encontrarle salida a Saúl empieza a tomar cuerpo la posibilidad de que se acepte el traspaso de Llorente, que también a nivel personal estaría interesado en jugar en Inglaterra.

Lovro Majer, centrocampista croata de 24 años que está considerado como uno de los jugadores de mayor futuro de Europa, sería su sustituto en el Atlético. Majer juega en el Rennes normando y su precio estaría en torno a los 30 millones de euros, bastante menos de lo que va a pagar el Liverpool por Llorente si se concreta esta operación.

En cuanto a Lodi, el Atlético daba por hecho que se quedaba en la plantilla, pero el jugador quiere garantizarse el Mundial y no desea correr el riesgo de quedar fuera de la lista de Brasil por ser suplente. El Nottingham, recién ascendido a la Premier, sería su destino en forma de cesión remunerada de cinco millones de euros. Para sustituirle el Atlético se ha fijado en Sergio Reguilón, que no entra en los planes del Tottenham, aunque su pasado madridista no le augura precisamente un buen recibimiento entre los aficionados rojiblancos.

Desde luego se prevé un final de mercado muy agitado en el Atlético porque sobre el papel están también los nombres de Griezmann, Saúl, Carrasco, Cunha y Morata. Todo un galimatías que tiene a Simeone sin dormir porque hasta el jueves a medianoche no sabrá con qué plantilla se queda hasta enero.