Gatusso vs Simeone: capítulo I

Gatusso vs Simeone, primer capítulo. Tras su derrota en casa ante el Villarreal el pasado domingo el Atlético necesita sumar de a tres en Mestalla el lunes si no quiere alejarse de la cabeza. Sólo ha perdido uno de los nueve últimos partidos que ha disputado en el campo del Valencia, pero tiene un recuerdo muy malo del más reciente, porque llegó con ventaja 1-3 al minutos 92 y acabó empatando a tres a causa de dos errores defensivos. Precisamente la defensa, con la baja de Savic y la sanción de Nahuel, es la línea más tocada de los rojiblancos.

El Cholo ha ensayado con Marcos Llorente en el lateral derecho, pero no hay que descartar al canterano Óscar Díez, que ha hecho una gran pretemporada y que permitiría al entrenador no tener que tocar el centro del campo, aunque la opción que parece tener más posibilidades es la de dar entrada al argentino Rodrigo de Paul para que ocupe la plaza de Llorente, lo que dejaría en el medio centro a Koke, que sufre muchísimo cuando debe ejercer como recuperador.

Luego está por resolver la incógnita de la baja de Savic, que tiene además para varios partidos. Simeone tiene disponibles a Felipe, Giménez y Hermoso para acompañar en la línea de tres a Reinildo y a Witsel, que son fijos. El uruguayo es quien parte como favorito, aunque no hay que descartar al brasileño, pese a que no ha jugado este verano ni un solo minuto a causa de una lesión muscular.

El morbo del partido del lunes vendrá marcado por la presencia en el equipo titular del Valencia de Carlos Soler, objetivo del Atlético en este mercado de fichajes, pero al que no se ha podido traer -de momento- porque no se ha producido ni una sola venta significativa. Soler interesa mucho a Simeone, que sabe que quedará libre el 30 de junio próximo, lo que mantiene sin dormir al Valencia, que es consciente de que corre el peligro de quedarse sin uno de sus mayores activos sin sacar nada a cambio. Por eso no hay que descartar nada de aquí al uno de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado.