Simeone: «Necesitamos seguir en la misma línea y no mirar para otro lado»

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa en la previa al choque entre el Atlético de Madrid y el Almería que se disputará este domingo en el Civitas Metropolitano a las 18:30 horas. El técnico argentino comentó que se tratará de un «partido bonito» ante el conjunto indálico y anunció que Correa será titular.

Día a día

«Nos tenemos que enfocar en la realidad, el partido de mañana, lo que se deja atrás ya está y nos valorarán por lo de mañana. El Almería juega bien, está en una posición de necesidad y será un partido bonito».

Amistoso

«No me pongo a valorar setenta minutos después de una temporada en lo que estoy con ellos. Conozco lo que tienen, lo que pueden dar. No me valió de nada en mi pensamiento el partido del otro día».

Futuro

«Intento centrarme en lo que depende de mí, que soy el entrenador, en lo que el equipo puede hacer. Le doy importancia a la búsqueda de que el equipo mejore, crezca y sea más fiable. Necesitamos seguir en la misma línea, que la gente que esté como el Betis y no mirar para otro lado que no sea seguir mejorando cada día».

Bajas

«Memphis está en camino de recuperarse y podamos tenerle la próxima semana. Savic volvió con molestias en su espalda y tienen estas cosas estos partidos amistosos».

Almería

«Todo lo que pasó antes no tiene valor. Sólo importa el partido y lo que se va a jugar en nuestro estadio».

Correa

«Es importantísimo para nosotros. Le tocará empezar y seguro no me me imagino otra cosa que no sea hacer un buen partido. Hizo un gol ante el Betis, luego no nos pudo acompañar ante el Rayo. Jugó 70 minutos en el amistoso del miércoles y está con sus compañeros pasando el duelo que uno tiene que pasar y a pensar en jugar».