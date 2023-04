Hubo un momento en el que la afición atlética llegó a dividirse entre partidarios del argentino y partidarios del portugués. 13 partidos después de que separaran sus caminos los números son tan evidentes que pensar que alguna vez pudo haber dudas causa el sonrojo general. El pulso Simeone-Joao deja KO al futbolista y refuerza al entrenador para demostrar quién es de verdad insustituible en este club.

Sin Joao el Atlético ha jugado 13 partidos y ha sumado 30 puntos. Sólo el Barcelona, con 34, es capaz de discutir una racha que le ha llegado a sacarle seis puntos al Real Madrid, siete a la Real Sociedad y al Villarreal, nueve al Betis, diez al Sevilla y nada menos que 22 al Valencia. Son ya 12 victorias, nueve en Liga y tres en Copa, y sólo dos derrotas, en Liga ante el Barça y en Copa en el Berrnabéu, con 30 goles a favor y 8 en contra.

Mientras tanto, el exilio británico del menino presenta muchas más sombras que luces y, sin discusión, deja en evidencia a aquellos que le consideran un jugador diferencial. Los números demuestran que está muy lejos de serlo: nueve partidos de Premier, con el saldo de dos goles, y otros dos de Champions, en los que quedo inédito son el balance que presenta un futbolista que fue expulsado en su debut en Inglaterra y que no ha tardado en perder la condición de indiscutible con la que llegó al Chelsea. Cesado Graham Potter, su gran defensor, está por ver qué rol adoptará en el futuro en el equipo blue cuando se conozca la identidad del nuevo inquilino de su banquillo. Podemos estar ante una oportunidad inmejorable de comprobar si sería o no fructífera su relación con Luis Enrique.

Mientras Simeone ha mejorado exponencialmente el rendimiento del Atlético en la era post Joao, el portugués no ha sido capaz de conseguir que el Chelsea mejorara sus resultados. Más bien los ha empeorado: con el menino lleva sólo tres victorias en once partidos oficiales. Está sumergido en la zona pelágica de la Premier, a apenas un par de saltos de las profundidades, y su única oportunidad de salvar la temporada pasa por eliminar de la Champions a un Real Madrid al que Joao no ha podido marcarle nunca un solo gol.

La comparación Simeone-Joao podría incluir a un tercer protagonista, el delantero brasileño Matheus Cunha, que abandonó el Atlético sin haber marcado un solo gol esta temporada entre quejas de su progenitor, que acusaba al entrenador argentino de haber marginado al atacante. Traspasado al Wolverhampton, que pagará 50 millones de euros al final de la temporada, sus números en Inglaterra son incluso más deprimentes que los de Joao: 10 partidos de Premier, dos de FA Cup y otro de EFL Cup con el saldo de un gol y una asistencia.

La relación entre Cunha y el Atlético ya ha finalizado, pero Joao sigue con contrato en vigor y quedan apenas un par de meses para que acabe su cesión al Chelsea, que difícilmente pagará los más de 100 millones que pide Gil Marín pese a que el jugador no pierde la oportunidad de manifestar lo feliz que se siente en Inglaterra. Se le viene un problemón a los rojiblancos, que cuentan con el dinero de la venta del menino para planificar la próxima temporada 23-24 en la que, desde luego, no se le espera de vuelta en el Metropolitano.