El Chelsea aprieta por Luis Enrique

Luis Enrique se está preparando para entrenar esta próxima temporada en la Premier League. Es algo que él mismo reconoció, su deseo de dirigir a un equipo grande, con opciones a todo en Inglaterra. Tras dejar la selección tras el Mundial de Qatar se viene preparando para dar el salto a las islas con el objetivo de seguir haciendo carrera en los banquillos. Los grandes de la Premier se frotan las manos con él y no son pocos los clubes del Big Six en los que podría acabar el asturiano, especialmente un Chelsea que está apretando por ficharle ya.

Sobre la mesa Luis Enrique tiene varios clubes de los grandes. Los que más suenan en estos momentos para aterrizar ya en sus respectivos banquillos, son los de Chelsea y Tottenham, con turbulencias severas en los últimos días. Los blues van ya por su tercer entrenador esta temporada tras la destitución primer de Thomas Tuchel, la reciente de Graham Potter y el nombramiento actualmente del español Bruno Saltor.

En el caso del Tottenham han nombrado en el cargo a Cristian Stellini tras la destitución de Antonio Conte hace unos días por las incendiarias declaraciones en las que dio a entender que era lógico que los Spurs no lograran títulos desde hace tiempo.

Son estos dos banquillos los que están ahora mismo con entrenadores temporales y donde existe una gran posibilidad de que otro técnico de mayor caché ocupe su sitio a corto plazo, para este tramo final de la temporada. Diversos medios ingleses apuntan a que el Chelsea ya mantiene conversaciones con Luis Enrique aunque no sería el único entrenador en liza, ya que también estaría sobre la mesa Julian Nagelsmann, que recientemente se quedó en el paro tras otro incendio, éste en el Bayern de Múnich.

Su agente es Iván de la Peña, el mismo de Gavi o Eric García entre otros, y el que fuera su asistente durante la etapa en la Roma del asturiano. Es él el que está llevando las conversaciones con el Chelsea y en estos momentos se coloca como el mejor posicionado para acabar dirigiendo al conjunto blue lo que resta de temporada. Tienen además un choque de cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid por delante, la ida el miércoles 12 y la vuelta el martes 18, lo cual daría mucho morbo a su elección.

La opción del City

Pero además de estos dos clubes, otro que está sobrevolando a Luis Enrique es el Manchester City. Se especula con la posibilidad de que Pep Guardiola ponga punto y final a su etapa en el Etihad al término de la presente temporada pese a que aún tiene firmado con los citizens y se abriría la posibilidad para otro gran técnico en uno de los banquillos más cotizados del mundo, especialmente por el potencial económico que siempre han atesorado.

Los deseos de Luis Enrique

«Desde que acabó el Mundial, ni leo prensa española ni miro en internet nada español. Sólo prensa inglesa y poco más», decía Luis Enrique recientemente en su primera entrevista tras despedirse del banquillo de España, apuntando ya a que se estaba focalizando en la Premier League, dejándolo claro poco después: «Sigo sobre todo la Premier, porque me gustará ir a Inglaterra a trabajar. Veo más liga inglesa que la española. De la española veo a los equipos grandes».

«Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier en junio. No iría a cualquier equipo sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número», especulaba Luis Enrique al respecto, sin pistas por aquel entonces y sin todo el vaivén en los banquillos que se ha vivido en los últimos días: «No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos. Pero soy afortunado porque mi vida personal me llena. ¿Si se alarga esto y no llegan ofertas? Pues es lo que hay. Iría a un equipo con posibilidades. Eso no significa que no vaya a trabajar en España».