Los cuartos de final del Open de Australia se abren con un duelo que hace tan sólo unas semanas podía tacharse como inesperado. Rafael Nadal y Denis Shapovalov protagonizan el partido de zurdos en Melbourne Park, donde ambos han ido avanzando en el cuadro con caminos contrapuestos, con mucho más sufrimiento en el caso del canadiense, un jugador bendecido por su talento y por el propio Nadal, que tiene en muy buena estima a uno de los cracks de presente y futuro de la ATP.

«Es uno de los jugadores con más potencial del circuito. La primera vez que jugamos yo dije que iba a ser ganador de varios títulos de ‘Grand Slam’ y lo sigo pensando», afirmó Nadal al término de su encuentro de octavos de final ante Mannarino, cuando le informaron que su rival sería Shapovalov y no Alexander Zverev como ‘venía dado’ por el cuadro. Rafa, entonces afirmó también que no le sorprendía el triunfo del canadiense. «Tiene un montón de cosas increíbles. Si juega bien es difícil de parar. En cuartos no se puede esperar un rival fácil y tendré que jugar a mi máximo nivel».

Nadal habla muy bien de Shapovalov desde el primer enfrentamiento entre ambos, que data del año 2017 en el Masters 1000 de Canadá, celebrado en aquella edición en Montreal y en el que el tenista local se impuso, a sus 17 años recién cumplidos, a una leyenda como Rafa. El 3-6, 6-4, 7-6 cosechado por Denis fue su primer gran paso en el circuito profesional, en el que ha avanzado hasta colocarse, en la actualidad, como número 14 del ranking ATP.

Shapovalov se ha enfrentado en otras tres ocasiones a Nadal, de forma oficial, todas con victorias, siempre luchadas, del manacorense. La más recordada se dio en la final de la Copa Davis 2019, cuando Rafa se impuso por 6-3, 7-6 en el triunfo decisivo para darle la ensaladera a España. Sin embargo, este bagaje favorable al español se convertiría en un empate técnico si contamos su retirada en semifinales del Masters 1000 de Paris-Bercy en 2019 y el choque reciente de la exhibición de Abu Dabi, al que Rafa llegaba corto de preparación y en el que Denis se llevaba la victoria.

Un camino de piedras en Australia

El estilo de Shapovalov le lleva a ser considerado como un tenista diferente dentro del circuito. A la potencia casi obligatoria en los nuevos talentos y aspirantes a lo más alto se une una creatividad máxima, espoleada por su condición de zurdo, que complica las cosas aún más a los contrincantes. Con revés a una mano y dado a los golpes inverosímiles, Denis es un tenista de inspiración que no ha tenido un camino fácil en el Open de Australia 2022, donde precisamente llegó a su tope y al encuentro más asequible ante un gran favorito al título como Alexander Zverev, al que apartó del torneo en tres sets para citarse con Nadal en cuartos de final.

Antes, Shapovalov había derrotado, cediendo un set, al serbio Laslo Djere en primera ronda y con muchísimas dificultades al coreano Kwon, en un partido a cinco sets (7-6, 6-7, 6-7, 7-5, 6-2) y que se fue hasta las cuatro horas y media de duración. Ya en tercera ronda le esperaba el gigante Opelka, al que desgastó también en cuatro sets (7-6, 4-6, 6-3, 6-4) y en octavos, un Zverev que se encontró con una mala versión propia y, sobre todo, con el vendaval de inspiración de un Denis Shapovalov que quiere repetir hazaña con la leyenda que en mejor estima le tiene dentro del circuito.