La tormentosa separación de Shakira y Piqué ya ha perdido interés por todo el tiempo que ha pasado. Sin embargo, la cantante colombiana se ha sincerado como nunca antes sobre su estado emocional acual, reconociendo por sorpresa para muchos que no está totalmente recuperada de esa traumática ruptura con el ex futbolista del Barcelona y padre de sus dos hijos.

Ha sido durante su gira por Latinoamérica cuando Shakira ha concedido una profunda entrevista en la que se ha abierto como nunca sobre su estado actual, concretamente en el medio NMás. «Eso de los procesos de sanación tarda muchos años. Pero mira, una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor. Un dolor profundo, o alguna herida que no sana. Como cuando uno está en la fiesta que ya te duelen los pies, pero sigues bailando. Eso me ha pasado», cuenta Shakira.

La artista colombiana no esconde sus sentimientos y se abre en canal sin importarle el qué dirán. «Sí, a veces siento el dolor, pero sigo celebrando, sigo bailando, sigo cantando. Cada cual busca reconstruirse a su manera. Nadie te tiene que decir cómo hacerlo. La mía fue, en gran parte, escribiendo canciones. Con eso me sacaba un gran peso de encima», ha explicado sin mencionar a Piqué pero refiriéndose a su separación.

Una Shakira que ha ido contando todo el proceso tras la ruptura través de sus canciones: «Escribir para mí es un proceso catártico importante. Dios me ha dado esa posibilidad de expresarme de esa manera y así es como me lavo las heridas. Algunos lo verán bien, otros lo verán mal. Pero yo soy responsable de mí misma y de estar bien, por mis hijos y para mis hijos». Precisamente, con ‘La Última’ la cantante puso el punto y final a esta historia, aunque suele dejar dardos a Piqué y su novia Clara Chía en sus conciertos.

Shakira y Piqué, dardos cruzados

Piqué concedió hace unos meses una entrevista a la CNN para promocionar sus proyectos profesionales, pero la charla acabó con una pregunta personal que fue portada en muchos medios de comunicación. «Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender», explicaba Piqué en dicha entrevista, una de las pocas en la que ha tocado el tema de la separación.

«La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad», añadía el ex futbolista, dejando claro que «estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida… Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla».