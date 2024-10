Shakira responde con firmeza a Piqué: «No sabía que…»

Hace tiempo que Shakira decidió mostrarse tal y como es, sin guardarse nada y hablando con muy pocos filtros. Ahora, la cantante colombiana ha respondido a Gerard Piqué tras sus últimas declaraciones en las que hablaba sobre la sonada separación. El ex jugador del Barcelona se expresaba por primera vez con tanta claridad sobre el turbio asunto, y la artista responde con firmeza con varios dardos.

El futbolista concedió hace unos días una entrevista a la CNN para promocionar sus proyectos profesionales, pero la charla acabó con una pregunta personal que fue portada en muchos medios de comunicación. «Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender», explicaba Piqué en dicha entrevista, una de las pocas en la que ha tocado el tema de la separación.

«La verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad», añadía el ex futbolista, dejando claro que «estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida… Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla».

Cruce de mensajes entre Shakira y Piqué

Horas después de esas palabras, Shakira concedía una entrevista la conocida revista GQ, protagonizando también su portada. La colombiana asegura que «me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos…». Directamente y sin pelos en la lengua, se refiere a Piqué.

Además, agradece que tanta gente haya estado de su lado, pese a que otros no lo hayan hecho. «Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere. Hay gente que me ha traicionado, dado la espalda y reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. El proceso de sanación es largo y me va a llevar varios álbumes», finaliza Shakira.