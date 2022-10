Shakira consigue que Piqué la tenga que llevar por contrato en la camiseta

Puede ser el bombazo mediático de final de año, al menos en cuanto a morbo. Gerard Piqué podría verse obligado a llevar a su ya ex pareja, Shakira, en la camiseta del Fútbol Club Barcelona, después de un supuesto acuerdo al que habría llegado la cantante colombiana con la entidad, se entiende, antes de que la relación con el defensa central saltase por los aires debido a una infidelidad de este.

El Barcelona tiene sellado un acuerdo de patrocinio con Spotify, plataforma mundialmente conocida de reproducción musical y de otros contenidos como podcasts. Shakira, una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial desde hace dos décadas, habría alcanzado un acuerdo con la plataforma por la que sería una de las elegidas para ver su logo en la camiseta del Barça.

Como parte de la colaboración, el Barcelona acordó con Spotify que cambiaría el habitual logo de la marca que lleva en el pecho en los partidos por el de algún cantante concreto que promocionara una canción, álbum o, simplemente, con gran repercusión. En el primero y el tercero de los casos entra Shakira, quien próximamente sacará su nuevo tema, llamado ‘Monotonía’, y que podría perseguir a Piqué hasta el punto de que el futbolista la tuviera que lucir en el pecho de la camiseta del Barça, según un acuerdo adelantado por La Verdad y sobre el que no se han pronunciado ni el Barcelona ni Spotify de forma pública.

‘Monotonía’ apunta a ser un gran hit para los últimos meses de 2022, pero es que además parece estar basado en hechos reales, por lo que hablaría de la relación de Gerard Piqué y Shakira en los momentos más críticos de esta. Atención a la siguiente estrofa de la canción, que habla por sí sola. “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

Las casualidades no acaban ahí y según apunta Europa FM, el tema habla de Piqué, y lo tienen tan claro que explican que la sospecha “llevaba en el aire” desde que la cantante colombiana y su colaborador en el tema, el famosísimo Ozuna fueron a grabar el videoclip del tema a Manresa, ni más ni menos que “el municipio español con más índice de infidelidad”.

El precedente de Drake

La de Shakira no sería la primera colaboración particular que hiciera el Barça ‘dándole el pecho’ de su camiseta a un cantante. El Barcelona lució el logo de Drake, conocido rapero, durante el Clásico que enfrentó al equipo azulgrana y en el que el Real Madrid ganó por 3-1… sin Piqué en el campo. Ahora, su ex pareja podría ser la siguiente y quién sabe si el central tendrá para ese hipotético día la confianza de Xavi o si podrá guardar las vergüenzas en el banquillo.