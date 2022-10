El bombazo de Piqué sobre su posible paternidad con Clara Chía

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí marcha viento en popa. Tanto es así que hay fuentes que se atreven a adelantar que la pareja, que lleva apenas unos meses de noviazgo ante la luz pública, podría estar planteándose tener un bebé de cara al año 2023. Por el momento parece muy pronto, toda vez que Piqué aún tiene mucho que solucionar con Shakira, su anterior pareja con la que mantuvo una relación de 12 años, pero es una nueva demostración de que el futbolista del Barcelona va muy en serio con la joven catalana.

Fue el programa Fiesta el que adelantó una bomba que de confirmarse podría dar mucho de qué hablar. Gerard Piqué le habría comentado a personas cercanas de su empresa, Kosmos Global Holding, que se está planteando tener un hijo junto a Clara Chía Martí, su nueva ilusión tras romper una relación de larga duración con la cantante Shakira, con la que además tiene dos hijos en común, Milan y Sasha.

No hay declaraciones de los protagonistas ni nada más que haga indicar que ambos quieren formar una familia, pero sí quedó constatado con las primeras imágenes de Clara Chía junto a Piqué y sus hijos, que ambos están muy unidos y que la joven modelo e influencer parece haber caído en gracia de Milan y Sasha, los niños de Piqué fruto de su relación con Shakira. Los cuatro compartieron un día de campo en la finca que tienen el futbolista y la cantante colombiana en Cerdanya, y según imágenes desde la distancia se les vio en buena sintonía en todo momento.

La polémica sobre el hijo que podrían tener Piqué y Clara Chía está servida y afecta, cómo no, a Shakira. Según indica el paparazzi Jordi Martín al hilo de esta información, la cantante no parece que vaya a estar conforme con el deseo de su ex pareja. «No le va a gustar a Shakira, era algo que habían hablado mucho y no se ponían de acuerdo» explicaba el periodista en el programa Socialité sobre un potencial embarazo de Clara Chía Martí en el futuro.

Piqué siempre había querido tener más hijos, pero Shakira tuvo en todo momento claro que sólo quería llegar a dos. Milan y Sasha nacieron como fruto de la relación entre el futbolista del Barcelona y la cantante colombiana, quien no ha escondido en ningún momento que no buscaba tener más hijos y que Gerard, sin embargo, sí se animaría al menos a un tercero. «Gerard está convencido de que quiere tener tres, pero yo quiero dos, así que estamos negociando», aseguró en 2014, dejando la prueba de que, con altas probabilidades, la noticia de que Piqué busca tener un hijo en el futuro con Clara Chía Martí no le hace demasiada gracia.