El presente año 2023 está llegando a su fin y Shakira podría terminarlo acompañada e ilusionada en lo que se refiere al amor. Desde que la cantante colombiana y Gerard Piqué anunciaran su separación en junio del 2022, la vida amorosa de la artista ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Ahora, ciertas informaciones apuntan hacia un nuevo pretendiente para Shakira. Su nombre es Rafael Arcaute y hablamos de un exitoso productor argentino con 18 galardones de Latin Grammy a sus 44 años.

Según el programa Socialité, la colombiana estaría ilusionada ante esta nueva posibilidad en lo que se refiere al amor después del palo que se llevó con su traumática ruptura con el ex futbolista, que inició un romance con Clara Chía que incluso pudo haber comenzado antes de que se separan. Javier Ceriani, colaborador del citado programa de Telecinco, reveló detalles sobre la relación emergente de la de Barranquilla.

Rafael Arcaute, descrito como un hombre culto, poeta y compositor, sería totalmente diferente a las relaciones anteriores de Shakira, incluyendo a Piqué y Antonio de la Rúa. El periodista cuenta que Arcaute ya mostraba interés en Shakira cuando ella estaba con Piqué, pero respetó la relación y ahora es cuando parece haber dado un paso más. «Ella le está dejando entrar en su mundo. Cenan, comparten, y aunque ella le pone un alto, él sigue avanzando, y ella ya estaría aceptando dar un paso más con este argentino», explicó el colaborador.

El argentino, que es muy conocido en el ámbito musical por trabajar con artistas como Camilo, habría conquistado a Shakira con su forma de ser, su humor, sus detalles y su dulzura. Parece que la artista ha permitido que el argentino entre en su vida, incluso presentándolo a su familia. Con un perfil bajo y tranquilo, Arcaute parece estar ganándose el corazón de Shakira en esta nueva etapa de su vida amorosa de manera paulatina y con pies de plomo para no saturar ni cansar a la colombiana, que debe ir curando la herida que dejó la separación con Piqué.

En venta la mansión de Esplugues

Hace unas semanas Shakira y Gerard Piqué también dieron que hablar porque por ahora no consiguen vender la espectacular vivienda que tienen en Esplugues de Llobregat, por la que piden 15 millones de euros. La mansión de la discordia, en la que la cantante colombiana y el ex futbolista del Barcelona vivieron durante muchos años junto a sus hijos, sigue a la venta y por ahora nadie ha accedido a pagar la alta cantidad que piden por ella.

Las mansiones de los futbolistas impresionan a cualquiera de a pie. Sólo hay que verlas desde fuera para quedar impresionados, pero algunas de ellas se pueden conocer también por dentro, como es el caso de la villa de lujo en la que vivieron durante hace años Shakira y Gerard Piqué, una casa que se construyeron en Esplugues de Llobregat en la que vivían con sus hijos Milan y Sasha hasta la traumática ruptura.

Se trata de una vivienda que destaca por enorme tamaño y su decoración con tonos neutros y claros, para dar luminosidad a una casa con grandes ventanales y bonitas vistas. Fue en su día el canal de Youtube ‘Sofoo’ el que hizo un ‘house tour’ por la villa, un vídeo en el que se ven muchas de sus estancias. Una mansión que lo tiene de todo. Según contó en su momento ‘BMagazine’, la propiedad tiene 3.800 metros cuadrados y es suya desde 2012. En 2015 la pareja optó también por comprarse una casa en la exclusiva zona de Pedralbes, pero como segunda residencia.

Volviendo a la mansión de Barcelona, destacan también algunas paredes que son de piedra, donde se ha visto a la artista trabajar en casa. Otra de las zonas que más dejó ver Shakira es la impresionante cocina, clara y con acceso directo al jardín, con grandes cristaleras y una isla en medio. La propiedad también cuenta con zonas de juegos, de estudio, biblioteca, un gimnasio con todo tipo de detalles y máquinas, un gran jardín, pista de baloncesto y de pádel…

En su momento, se dijo que uno de los pocos acuerdos a los que llegaron Piqué y Shakira de forma temprana y sin ningún tipo de intermediario fue que querían vender su mansión y hacerlo cuanto antes. Sin embargo, hay pocas casas como la de la ex pareja y, sobre todo, pocos clientes potenciales que se puedan hacer con ella. Por eso, su venta podría ser un auténtico dolor de cabeza como hasta ahora está sucediendo.

Los expertos consideran que una casa tan particular y de semejante precio no será nada fácil de vender. La solución podría ser que Shakira y Piqué rebajen ostensiblemente el precio, vendiendo por debajo de mercado por sus propias necesidades, algo que teniendo en cuenta que no pasan por necesidades económicas parece descartado a día de hoy.