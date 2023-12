Shakira y Gerard Piqué no consiguen vender la espectacular vivienda que tienen en Esplugues de Llobregat, por la que piden 15 millones de euros. La mansión de la discordia, en la que la cantante colombiana y el ex futbolista del Barcelona vivieron durante muchos años junto a sus hijos, sigue a la venta y por ahora nadie ha accedido a pagar la alta cantidad que piden por ella.

Las mansiones de los futbolistas impresionan a cualquiera de a pie. Sólo hay que verlas desde fuera para quedar impresionados, pero algunas de ellas se pueden conocer también por dentro, como es el caso de la villa de lujo en la que vivieron durante hace años Shakira y Gerard Piqué, una casa que se construyeron en Esplugues de Llobregat en la que residía con sus hijos Milan y Sasha hasta la traumática separación.

Se trata de una vivienda que destaca por enorme tamaño y su decoración con tonos neutros y claros, para dar luminosidad a una casa con grandes ventanales y bonitas vistas. Fue en su día el canal de Youtube ‘Sofoo’ el que hizo un ‘house tour’ por la villa, un vídeo en el que se ven muchas de sus estancias. Una mansión que lo tiene de todo. Según contó en su momento ‘BMagazine’, la propiedad tiene 3.800 metros cuadrados y es suya desde 2012. En 2015 la pareja optó también por comprarse una casa en la exclusiva zona de Pedralbes, pero como segunda residencia.

Una casa con todo tipo de lujos

Volviendo a la mansión de Barcelona, destacan también algunas paredes que son de piedra, donde se ha visto a la artista trabajar en casa. Otra de las zonas que más dejó ver Shakira es la impresionante cocina, clara y con acceso directo al jardín, con grandes cristaleras y una isla en medio. La propiedad también cuenta con zonas de juegos, de estudio, biblioteca, un gimnasio con todo tipo de detalles y máquinas, un gran jardín, pista de baloncesto y de pádel…

En su momento, se dijo que uno de los pocos acuerdos a los que llegaron Piqué y Shakira de forma temprana y sin ningún tipo de intermediario fue que querían vender su mansión y hacerlo cuanto antes. Sin embargo, hay pocas casas como la de la ex pareja y, sobre todo, pocos clientes potenciales que se puedan hacer con ella. Por eso, su venta podría ser un auténtico dolor de cabeza como hasta ahora está sucediendo.

Los expertos consideran que una casa tan particular y de semejante precio no será nada fácil de vender. Cuenta con particularidades muy concretas y eso hace que, pese a que pueda haber magnates interesados en hacerse con semejante mansión, alguna de las cosas concretas que pueda tener la casa le invite a echarse para atrás a la hora de pagar un dinero que rondaría los 15 millones de euros. Otra solución puede ser que Shakira y Piqué rebajen ostensiblemente el precio, vendiendo por debajo de mercado por sus propias necesidades, algo que teniendo en cuenta que no pasan por necesidades económicas parece descartado a día de hoy.